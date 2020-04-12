Брестское «Динамо» обыграло «Ислочь» и поднялось на третье место в чемпионате Беларуси

В Бресте состоялся матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Динамо» одержало волевую победу над «Ислочью» — 3:1.

Предпоследний поединок тура вышел, пожалуй, самым зрелищным из всех. Обе команды активно начали встречу и с первых минут стали обстреливать ворота друг друга. Особенно много приходилось трудиться голкиперу «волков» Егору Хаткевичу, но не скучал и Сергей Игнатович. Уже на 12-й минуте хозяева поля были в нескольких сантиметрах от взятия ворот, но мяч после фирменной пушки Александра Нойока со штрафного только дзинькнул штангой.

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Преодолев экватор первого тайма, команды немного сбавили темп, чтобы взорваться ближе к перерыву. Сперва капитан гостей Дмитрий Комаровский, оказавшись первым на подборе, классным ударом с ходу едва не порвал сетку и открыл счет. А уже в компенсированное время Павел Савицкий со штрафного попал в перекладину, мяч отскочил к Габи Кики, и центрдеф переправил его в сетку.

Во втором тайме команды стали действовать чуть более сдержанно, однако опасных моментов все равно было в достатке. На 64-й минуте уже третий исполнитель штрафных у «Динамо» в этой игре — Сергей Кисляк — чуть не забил со стандарта, но его обводящий удар вытащил Хаткевич. Вскоре очередной 100-процентный момент не использовал Денис Лаптев, который после отличной передачи Михаила Гордейчука из убойной позиции попал в защитника. В итоге упорство хозяев все же дало результат. После очередного стандарта все тот же Лаптев здорово пробил головой, кипер вытащил мяч из-под перекладины, но подоспевший на добивание Артем Милевский буквально запихал снаряд в ворота.

В оставшееся время гости не только не смогли сравнять счет, но и пропустили третий. Алексей Кульбаков в дополнительное время указал на «точку» за игру рукой защитника «Ислочи» в штрафной, а Савицкий был безупречен с 11-метровой отметки. Красивая и зрелищная победа действующего чемпиона, который благодаря победе забрался на третье место в таблице.

«Динамо-Брест» — «Ислочь» — 3:1 (Кики, 47+, Милевский, 77, Савицкий, 93+; Комаровский, 39).

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Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Торпедо-БелАЗ» — 9 (4)

2. «Энергетик-БГУ» — 9 (4)

3. «Динамо-Брест» — 7 (4)

4. «Слуцк» — 7 (4)

5. «Витебск» — 7 (4)

6. БАТЭ — 6 (4)

7. «Славия» — 6 (3)

8. «Ислочь» — 6 (3)

9. «Городея» — 6 (4)

10. «Минск» — 6 (4)

11. «Неман» — 5 (4)

12. «Шахтер» — 5 (4)

13. «Рух» — 3 (3)

14. «Динамо-Минск» — 3 (4)

15. «Смолевичи» — 2 (4)

16. «Белшина» — 1 (4)