БАТЭ разгромил «Минск» в день рождения, Нехайчик забил прямым ударом с углового

На стадионе ФК «Минск» состоялся очередной матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная одноименная команда уступила по всем статьям борисовскому БАТЭ — 0:3.

Фото: fcbate.by

У «желто-синих» игра в этом сезоне пока не ладится. Борисовчане впервые в истории начали национальное первенство с двух подряд поражений. Казалось, что серию неудач удалось переломить в предыдущем туре, когда команда Кирилла Альшевского дома

сломила сопротивление дебютанта Высшей лиги брестского «Руха» (1:0), однако в первом поединке полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ второй раз за год уступил «Славии» (0:1). Причем мозыряне целиком и полностью заслужили эту победу, проведя отличный матч.

«Минск», который после трех туров шел в группе преследователей «Энергетика-БГУ» из шести команд, представлялся более чем достойным соперником для такого БАТЭ, однако 15-кратный чемпион страны уверенно разобрался с «горожанами». Любопытно, что добиться красивой победы удалось в день рождения борисовского клуба — ровно 24 года назад детище Анатолия Капского отправилось на первый сбор, что послужило точкой отсчета истории новообразованного клуба.

Начало разгрому «желто-синие» положили в середине первого тайма: левый защитник Боян Настич получил в штрафной проникающий пас от Павла Нехайчика и практически от лицевой здорово навесил на одинокого Станислава Драгуна, который ударом в касание переправил мяч в сетку.

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Вскоре гости упрочили перевес: все тот же Настич подключился к контратаке и классным пасом с фланга нашел на линии вратарской Антона Сароку, который опередил защитника и замкнул прострел.

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В перерыве главному тренеру БАТЭ пришлось произвести две замены, причем обе в линии обороны: вместо травмированных Александара Филиповича и Захара Волкова вышли Дмитрий Бессмертный и Борис Копитович. Однако вынужденные перестановки никак не сказались на качестве игры — борисовчане продолжали владеть инициативой и создавать опасные моменты у ворот Артема Леонова. В итоге на 62-й минуте гости довели счет до разгромного благодаря голу Нехайчика, который отличился прямым ударом от углового флажка.

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В оставшееся время БАТЭ имел еще несколько прекрасных возможностей забить еще раз, но в одном случае Сарока после прострела Бессмертного попал в штангу, а в другом моменте мяч с линии ворот после удара Драгуна выбил защитник.

К слову, нацеленность «желто-синих» на ворота в этом матче лучше всего отражает статистика: из 14 ударов борисовчан 12 пришлись в створ, а еще два — это попадания в стойку и перекладину, которую в первом тайме потревожил Дмитрий Бага после навеса Игоря Стасевича.

«Минск» — БАТЭ — 0:3 (Драгун, 26, Сарока, 34, Нехайчик, 62).

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Расписание остальных матчей 4-го тура:

12 апреля (вскр)

17.00. «Смолевичи» — «Шахтер»

19.00. «Динамо-Брест» — «Ислочь»

13 апреля (пн)

17.30. «Славия» — «Рух»



Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Торпедо-БелАЗ» — 9 (4)

2. «Энергетик-БГУ» — 9 (4)

3. «Слуцк» — 7 (4)

4. «Витебск» — 7 (4)

5. БАТЭ — 6 (4)

6. «Ислочь» — 6 (3)

7. «Славия» — 6 (3)

8. «Городея» — 6 (4)

9. «Минск» — 6 (4)

10. «Неман» — 5 (4)

11. «Шахтер» — 4 (3)

12. «Динамо-Брест» — 4 (3)

13. «Рух» — 3 (3)

14. «Динамо-Минск» — 3 (4)

15. «Смолевичи» — 1 (3)

16. «Белшина» — 1 (4)