БАТЭ разгромил «Минск» в день рождения, Нехайчик забил прямым ударом с углового

На стадионе ФК «Минск» состоялся очередной матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная одноименная команда уступила по всем статьям борисовскому БАТЭ — 0:3.
Фото: fcbate.by
У «желто-синих» игра в этом сезоне пока не ладится. Борисовчане впервые в истории начали национальное первенство с двух подряд поражений. Казалось, что серию неудач удалось переломить в предыдущем туре, когда команда Кирилла Альшевского дома
сломила сопротивление дебютанта Высшей лиги брестского «Руха» (1:0), однако в первом поединке полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ второй раз за год уступил «Славии» (0:1). Причем мозыряне целиком и полностью заслужили эту победу, проведя отличный матч.
«Минск», который после трех туров шел в группе преследователей «Энергетика-БГУ» из шести команд, представлялся более чем достойным соперником для такого БАТЭ, однако 15-кратный чемпион страны уверенно разобрался с «горожанами». Любопытно, что добиться красивой победы удалось в день рождения борисовского клуба — ровно 24 года назад детище Анатолия Капского отправилось на первый сбор, что послужило точкой отсчета истории новообразованного клуба.
Начало разгрому «желто-синие» положили в середине первого тайма: левый защитник Боян Настич получил в штрафной проникающий пас от Павла Нехайчика и практически от лицевой здорово навесил на одинокого Станислава Драгуна, который ударом в касание переправил мяч в сетку.
К слову, нацеленность «желто-синих» на ворота в этом матче лучше всего отражает статистика: из 14 ударов борисовчан 12 пришлись в створ, а еще два — это попадания в стойку и перекладину, которую в первом тайме потревожил Дмитрий Бага после навеса Игоря Стасевича.
«Минск» — БАТЭ — 0:3 (Драгун, 26, Сарока, 34, Нехайчик, 62).
Расписание остальных матчей 4-го тура:
12 апреля (вскр)
17.00. «Смолевичи» — «Шахтер»
19.00. «Динамо-Брест» — «Ислочь»
13 апреля (пн)
Турнирная таблица Высшей лиги
1. «Торпедо-БелАЗ» — 9 (4)
2. «Энергетик-БГУ» — 9 (4)
3. «Слуцк» — 7 (4)
4. «Витебск» — 7 (4)
5. БАТЭ — 6 (4)
6. «Ислочь» — 6 (3)
7. «Славия» — 6 (3)
8. «Городея» — 6 (4)
9. «Минск» — 6 (4)
10. «Неман» — 5 (4)
11. «Шахтер» — 4 (3)
12. «Динамо-Брест» — 4 (3)
13. «Рух» — 3 (3)
14. «Динамо-Минск» — 3 (4)
15. «Смолевичи» — 1 (3)
16. «Белшина» — 1 (4)