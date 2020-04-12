Футбол. «Шахтер» сыграл вничью со «Смолевичами» в чемпионате Беларуси

В Борисове на Городском стадионе завершился матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Смолевичи» сыграли вничью с солигорским «Шахтером» — 0:0.

«Горняки», набрав в трех турах всего четыре очка, отправились на очередной выезд в надежде добрать необходимые баллы и подняться ближе к лидерам, однако неуступчивые «Смолевичи», которые в стартовом матче сыграли вничью с брестским «Динамо» (1:1), вновь дали бой фаворитам национального первенства.

Бронзовые призеры прошлого чемпионата нанесли 17 ударов по воротам соперника, 7 из них пришлись в створ, однако по настоящему серьезной угрозой стали лишь не несколько из них, но и с ними уверенно справился голкипер Артем Гомелько. Хозяева, справедливости ради, в самом начале встречи создали 100-процентный момент у ворот Александра Гутора, однако «Шахтер» после удара ивуарийца Жана По спасла перекладина.

Таким образом, команда Юрия Вернидуба в третий раз подряд сохранила свои ворота «на замке», но второй раз кряду не смогла забить сама. Скромные пять баллов позволяют «Шахтеру» идти только на 11-м месте, «Смолевичи» — предпоследние.

Ранее сегодня БАТЭ разгромил на выезде «Минск» (3:0). В заключительном воскресном матче брестское «Динамо» принимает «Ислочь». Завтра программу тура в Мозыре закроют местная «Славия» и брестский «Рух». Начало встречи в 17.30.

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Торпедо-БелАЗ» — 9 (4)

2. «Энергетик-БГУ» — 9 (4)

3. «Слуцк» — 7 (4)

4. «Витебск» — 7 (4)

5. БАТЭ — 6 (4)

6. «Ислочь» — 6 (3)

7. «Славия» — 6 (3)

8. «Городея» — 6 (4)

9. «Минск» — 6 (4)

10. «Неман» — 5 (4)

11. «Шахтер» — 5 (4)

12. «Динамо-Брест» — 4 (3)

13. «Рух» — 3 (3)

14. «Динамо-Минск» — 3 (4)

15. «Смолевичи» — 2 (4)

16. «Белшина» — 1 (4)

Фото: vk.com/fcshakhterby