Треш-стример Reeflay официально признан вменяемым. К такому заключению пришли врачи по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщает Super.ru.
Теперь блогер будет отбывать реальный срок. По предварительным данным, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть.
Напомним, в начале декабря стример Станислав Решетников во время прямого эфира избил и выгнал на мороз свою подругу Валентину Григорьеву. После этого девушка скончалась на диване, однако блогер понял это лишь после того, как смерть констатировала бригада скорой помощи.
Фото: Super.ru
Опубликовано:
1475
Блогера, на стриме которого умерла девушка, признали вменяемым. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter