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  2. Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима на YouTube

Суд арестовал блогера Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима на YouTube

Блогер обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть. Об этом сообщает ТАСС.

 
Раменский суд Подмосковья удовлетворил ходатайство следствия и арестовал блогера. Напомним, Стас Решетников (Reeflay) в своей квартире вел прямую трансляцию на YouTube, в ходе которой было видно 27-летнюю девушку, лежащую на полу без сознания. Молодой человек перенес ее на диван и попросил очнуться, однако девушка к тому моменту уже не подавала признаков жизни. Решетников вызвал медиков и полицию. Блогер вышел из эфира только после того, как службы зафиксировали смерть девушки.  

Официальный представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что парень будет находится под стражей до 3 февраля. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Сам Решетников отрицает свою причастность. Он утверждают, что девушка принимала наркотики. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у погибшей закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение химико-биологического исследования продолжается. 

Сообщается, что блогер уже не раз вел прямые эфиры, где многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

Фото: ТАСС
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