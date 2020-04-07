БГПУ первым в Беларуси включен в Глобальную сеть инновационных университетов

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка (БГПУ) включен в Глобальную сеть инновационных университетов (GUNi), сообщает пресс-служба вуза.





— Университет стал первым и пока единственным в Беларуси сертифицированным участником GUNi, — проинформировали в пресс-службе. — Членство в данной сети является признанием деятельности ведущего педагогического вуза страны по популяризации целей и ценностей устойчивого развития в обществе.

В БГПУ отметили, что Глобальная сеть инновационных университетов объединяет более 250 учреждений высшего образования из 80 стран мира — университеты, кафедры ЮНЕСКО, исследовательские центры. Сеть создана в 1999 году ЮНЕСКО, Университетом ЮНЕСКО и Политехническим университетом Каталонии в рамках программы УНИТВИН / ЮНЕСКО, направленной на всестороннюю поддержку международного сотрудничества в области высшего образования.

— Миссия глобальной сети GUNi — способствовать диалогу и решению возникающих проблем в сфере высшего образования, — подчеркнули в БГПУ. — Ее участники обсуждают вопросы обеспечения качества высшего образования в контексте новых вызовов, социальной значимости университетов, приверженности образования принципам устойчивости. Членство в GUNi дает возможность активно участвовать в международных семинарах и конференциях, международных проектах и международной летней школе для специалистов высшего образования, занимающихся данными проблемами.

В 2017 году БГПУ получил признание от Университета ЮНЕСКО и статус регионального центра экспертиз по образованию в интересах устойчивого развития. Координацией, научно-методическим и информационно-организационным сопровождением деятельности по продвижению идей и практик образования в целях устойчивого развития в системе образования, а также в сферах экономики, экологии и социального развития Республики Беларусь занимается координационный центр, созданный в феврале 2017-го. БГПУ также является соучредителем ассоциации «Образование для устойчивого развития».

Вузы, участвующие в GUNi, находятся в фокусе внимания исследователей как из ЮНЕСКО, так и из ООН, уделяющих повышенное внимание социальной ответственности образования. Таким университетам и самим легче найти доступ к необходимым данным для собственных исследований, а также шире распространять собственные благие начинания.