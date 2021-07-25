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Белорусы на Олимпиаде: расписание выступлений наших атлетов 26 июля

В рамках летних Олимпийских игр в Токио уже разыграли более 75 медалей, и соревнования продолжают набирать обороты. Рассказываем, в каких видах спорта и во сколько выступают белорусы 26 июля.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в японской столице

Плавание. Пожалуй, самая большая интрига завтрашнего олимпийского дня. Дело в том, что двое представителей нашей сборной пробились в финал по своим категориям: Илья Шиманович преодолел стометровку брассом за 59.08 секунды, а Анастасия Шкурдай в полуфинале 100 м баттерфляем финишировала четвертой за 57.19 секунды. Они будут бороться за золото ранним утром по белорусскому времени: в 05:12 и в 04:30 соответственно.

Завтра на ринг выйдет наш боксер Виталий Бондаренко, выступающий в категории до 75 кг. Он проведет поединок с представителем США Троем Исли. Если наш соотечественник победит, он продолжит победный старт боксеров Александра Родионова и Дмитрия Асанова. Время начала состязаний – 13:24 по Минску.

Любители тенниса смогут понаблюдать за выступлениями Арины Соболенко и Ильи Ивашко в индивидуальных разрядах. Третья ракетка мира в 1/16 финала встретится с Донной Векич, Илья Ивашко – с Михаилом Кукушкиным. Точное время на официальном сайте Игр не указано.

Парусный спорт завтра на Олимпиаде будет представлен в категориях RS:X (мужчины) и Лазер Радиал (женщины). Беларусь представят Никита Цыркун и Татьяна Дроздовская соответственно. Начало в 08:35 (Дроздовская) и 09:05 (Цыркун).

Каких результатов наша сборная успела добиться за первые дни Олимпиады? Вот обзор. В целом распределение медалей в разных видах спорта на «Токио-2020» за этот период мы описали здесь. Медальный зачет – тут

Олимпийские игры пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа. Нашу страну представляют 108 атлетов в 20 видах спорта.
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Фото: РЕЙТЕР
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