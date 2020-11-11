Белорусский представитель примет участие в международном форуме по автотуризму и караванингу в Суздале

Представитель Беларуси примет участие в международном форуме по автотуризму и караванингу, который пройдет в российском Суздале 20-21 ноября, сообщает Республиканский союз туристических организаций (РСТО).
- В программе форума - пленарное заседание и несколько круглых столов, посвященных российскому и международному опыту караванинга. В заседании круглого стола «Автотуризм и караванинг: международный опыт» выступит управляющий директор белорусского ОО «Союз кемпингов» Владимир Рудой, - проинформировали в РСТО.
Там напомнили, что Союз кемпингов Беларуси - единственное общественное объединение данного профиля в нашей стране.
- Владимир Рудой выступит с докладом «Опыт кемпингов в Беларуси. Прием иностранных гостей во время проведения массовых международных мероприятий», - добавили в РСТО. - У Союза кемпингов Беларуси есть подобный опыт, и он готов поделиться своими знаниями с коллегами.
Также в программе мероприятия запланированы выступления профессионалов автотуризма из Казахстана, Болгарии, Хорватии, Португалии и Финляндии. Отдельная сессия будет посвящена непосредственно российскому опыту, а также масштабному событию, которое должно произойти в 2022 году, - фестивалю 91st FICC International Rally 2022 в Москве.
Интерес к кемпингам в Беларуси появился в преддверии проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске.
Правительство разработало план по развитию кемпингов и караванинга, позже в регионах страны появилось несколько десятков новых объектов. В 2016 году прошел первый международный слет караванеров на озере Селява, тогда приехало более 180 хозяев автодомов из 12 стран. Год спустя м в Минск съехались около 1,2 тысячи караванеров из 15 стран. Позже, после введения Беларусью безвизового режима, контакты ослабли, в том числе и в связи с тем, что Россия позволила иностранцам въезжать на свою территорию только через международные пункты пропуска. В сезоне-2020 к проблемам международного характера добавился коронавирус.
Караванингом называют автомобильный туризм, путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах. Кемперы - это «дома на колесах», имеющие все необходимое оборудование для проживания, кухню, спальню, санузел и др. Кемпинг - лагерь для туристов, оборудованный домиками летнего типа, жилыми вагончиками, стационарными палатками или местом для установки палаток, автомобильной стоянкой, обеспечивающий организацию отдыха на принципах самообслуживания.
Фото: toursoyuz.by
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Белорусский представитель примет участие в международном форуме по автотуризму и караванингу в Суздале
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