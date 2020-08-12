В закромах по состоянию на сегодняшнее утро – 6138,8 тысячи тонн зерна. Убрано 73,7 процента площадей. Урожайность 37,9 центнера на круг. Брестчина и Гродненщина намолотили около 1,2 миллиона тонн. Минщина взяла полтора миллиона, такие данные сообщили в Минсельхозпроде.
Из остальных ближе всех к миллионному намолоту Гомельщина – 802,6 тысячи тонн. На Могилевщине и Витебщине – 670 и 602 тысячи тонн соответственно. Гомельская – единственная среди областей, где валовый намолот и темпы работ уже превзошли прошлогодние показатели.
Ближе всех к завершению жатвы Брестчина – осталось около 28 тысяч гектаров. Гомельщине предстоит преодолеть 50 тысяч, Гродненщине – 55, Минщине – 110, Могилевщине – 140, Витебщине 194 тысячи гектаров.
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Белорусские аграрии намолотили более шести миллионов тонн зерна
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Фото: Александр МИТЮКОВ