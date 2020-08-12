Белорусские аграрии намолотили более шести миллионов тонн зерна

Из остальных ближе всех к миллионному намолоту Гомельщина – 802,6 тысячи тонн. На Могилевщине и Витебщине – 670 и 602 тысячи тонн соответственно. Гомельская – единственная среди областей, где валовый намолот и темпы работ уже превзошли прошлогодние показатели.Ближе всех к завершению жатвы Брестчина – осталось около 28 тысяч гектаров. Гомельщине предстоит преодолеть 50 тысяч, Гродненщине – 55, Минщине – 110, Могилевщине – 140, Витебщине 194 тысячи гектаров.