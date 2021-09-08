Belavia начнет летать в арабский эмират Рас-эль-Хайма

Авиакомпания "Белавиа" с 7 октября начнет выполнять регулярные рейсы из Минска в Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты), информирует БЕЛТА со ссылкой на отдел рекламы и коммуникаций компании.
Полеты запланированы один раз в неделю по четвергам. Вылет из белорусской столицы будет в 4:55, прибытие в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма (RKT) – в 11:25. Оттуда самолет будет вылетать в 12:25 и в 17:10 он уже приземлится в Национальном аэропорту Минск. Время в пути – пять с половиной часов.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании, в офисах продаж авиабилетов и у агентов. Стоимость начинается от 196 евро в одну сторону и от 338 евро за полет туда-обратно (тариф LIGHT). Подробнее с расписанием и ценами можно ознакомиться на сайте национального авиаперевозчика.
Пассажиров будет доставлять Embraer 195-Е2, который рассчитан на 125 мест: 9 мест в бизнес-классе и 116 в эконом. При высоком спросе на полеты авиалайнер может быть заменен на более вместительный Boeing 737-800.
– В феврале мы начали выполнять регулярные рейсы в Дубай. Направление стало популярным среди белорусов. Поэтому мы и решили предложить жителям новое арабское направление. В Рас-эль-Хайма довольно комфортный климат, там много и достопримечательностей, и мест для активного отдыха, – рассказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.
Также было отмечено, что авиакомпания постоянно расширяет географию своих маршрутов и продолжает изучать спрос на авиаперевозки из Беларуси.
Рас-эль-Хайма – самый северный эмират в ОАЭ, расположенный около Хаджарских гор. Самые популярные места для туристов – это Национальный музей в форте, торговый центр Manar Mall, парк Saqr, аквапарк Iceland Waterpark, гольф-клуб и авиационный клуб Jazirah.
Международный аэропорт Рас-эль-Хайма расположен в 18 км (примерно 20 минут) от города и курортной зоны. Расстояние до Дубая составляет примерно 100 км, до Шарджи – около 80 км.
Фото из архива БЕЛТА