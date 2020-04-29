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Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Беларусь приобрела первую партию нефти у саудовской национальной компании Saudi Aramco. Об этом заявил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

 Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тысяч тонн. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая, — уточнил Тищенко.

При этом пресс-секретарь концерна, отвечая на вопрос о дальнейших планах сотрудничества с Саудовской Аравией, сказал: «Рынок покажет, как будем действовать дальше».

Ранее пресс-секретарь сообщил, что Беларусь в мае импортирует из России 1,13 миллиона тонн нефти, а также продолжит работу по поиску альтернативных источников углеводородов.

В завершающемся месяце Беларусь получила около двух миллионов тонн нефти, более 1,5 миллиона — из России, остальной объем составили танкерные поставки и собственная добыча. В частности, наша страна закупала нефть у Норвегии и Азербайджана.

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Фото: Рейтер
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