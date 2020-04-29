В Беларусь в мае поступит около 1,1 млн тонн нефти из России, работа с альтернативными источниками продолжится

Беларусь в мае рассчитывает импортировать из России 1,13 миллиона тонн нефти. Об этом заявил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 млн т нефти. Продолжится работа и с альтернативными источниками. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков», — цитирует пресс-секретаря концерна БЕЛТА.

Он также уточнил, что в завершающемся месяце наша страна получила запланированные 2 миллиона тонн, чуть более 1,5 млн из них поставлены из России по нефтепроводу и ж/д транспортом, а остальной объем — танкерные поставки и собственная добыча.