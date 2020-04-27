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Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти до вступления в силу сделки ОПЕК+

Национальная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приступила к снижению добычи нефти до вступления в силу сделки ОПЕК+, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в саудовской нефтяной промышленности.


Напомним, 12 апреля Саудовская Аравия, Россия и еще 21 страна договорились снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, чтобы восстановить баланс на рынке и цены на «черное золото». Сделка вступит в силу 1 мая и рассчитана на два года.

Однако самая дорогая компания в мире Saudi Aramco начала снижать добычу раньше срока. Саудовской Аравии предстоит сократить добычу с 12 млн баррелей в сутки до 8,5 млн баррелей. Таким образом, в королевстве начнут выполнять свои обязательства по соглашению ОПЕК+ раньше времени.

Предполагается, что саудовские власти пошли на такой шаг, учитывая ситуацию с заполняемостью нефтехранилищ, в которые из-за перепроизводства еженедельно поступает до 50 млн баррелей. Крупные игроки опасаются, что нефтехранилища заполнятся до отказа, что уже спровоцировало падение цен. Аналитики полагают, что нефть марки WTI вновь может подешеветь до отметки в минус 40 долларов за баррель, как было 20 апреля.

Экспортеры уже начали использовать для длительного хранения излишков нефти танкеры, так как на суше хранилищ практически не остается. Аномальное скопление суден уже зафиксировано у побережья Калифорнии.

Ранее о намерении досрочно начать выполнение сделки ОПЕК+ заявили Кувейт, Алжир, Нигерия.

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Фото: Рейтер
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