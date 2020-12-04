Избранный президент США Джозеф Байден в конце ноября травмировал ногу из-за неудачной игры со своей собакой. Политик погнался за животным и споткнулся о коврик. Данная информация поступила от демократа во время интервью телекомпании CNN, пишет ТАСС.
О травме Джозефа Байдена стало известно 29 ноября. Пресс-пул политика сообщил, что демократ поскользнулся в субботу, 28 ноября, когда играл со своим питомцем Мейджором, и вывихнул правую лодыжку. Позже Кевина О'Коннора, который на протяжении многих лет был лечащим врачом демократа, заявил, что компьютерная томография подтвердила наличие трещин "в латеральной и промежуточной клиновидных костях избранного президента Байдена, которые находятся в середине стопы".
Байден в интервью CNN рассказал, что несчастный случай произошел после того, как он "вышел из душа".
– Щенок бросил передо мной мячик. Я проходил по небольшому коридору по пути в спальню. И я схватил мячик, а он побежал. Я, шутя, побежал за ним и схватил за хвост. А потом он поскользнулся на коврике, а я споткнулся об этот коврик. Так это и произошло, – поделился политик.
Демократ обратил внимание на то, что теперь по рекомендации врачей "чаще всего" носит специальный сапог. В заявлении О'Коннора отмечалось, что, вероятнее всего, придерживаться данному совету Байдену придется в течение "нескольких недель".
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Байден рассказал, как травмировал свою ногу
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