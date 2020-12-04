Байден рассказал, как травмировал свою ногу

О травме Джозефа Байдена стало известно 29 ноября. Пресс-пул политика сообщил, что демократ поскользнулся в субботу, 28 ноября, когда играл со своим питомцем Мейджором, и вывихнул правую лодыжку. Позже Кевина О'Коннора, который на протяжении многих лет был лечащим врачом демократа, заявил, что компьютерная томография подтвердила наличие трещин "".Байден в интервью CNN рассказал, что несчастный случай произошел после того, как он ""., – поделился политик.Демократ обратил внимание на то, что теперь по рекомендации врачей "" носит специальный сапог. В заявлении О'Коннора отмечалось, что, вероятнее всего, придерживаться данному совету Байдену придется в течение "".