Специалисты выявили у 78-летнего избранного президента США Джозефа Байдена трещины в двух костях в стопе после вывиха правой лодыжки. Об этом сообщили журналисты ряда ведущих американских СМИ, входящие в пресс-пул политика, пишет ТАСС.
Кевин О'Коннор, который в течение многих лет был лечащим врачом демократа, рассказал, что на рентгеновских снимках видны трещины "в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы". Предположительно, политик будет вынужден носить голеностопный ортез несколько недель.
Представители демократа ранее сообщили, что 28 ноября Джозеф Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул лодыжку.
Действующий президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте пожелал Джозефу Байдену скорейшего выздоровления. "Поскорее поправляйся", – написал республиканец, комментируя запись, на кадрах которой видно, как его оппонент на президентских выборах выходит из больницы в американском штате Делавэр.
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Врачи обнаружили у Байдена трещины в двух костях в стопе
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Фото: РЕЙТЕР