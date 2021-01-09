«Барселона» разгромила «Гранаду», Месси и Гризманн оформили по голевому дублю

Главными героями поединка, бесспорно, стали Антуан Гризманн и Лионель Месси, которые забили по два мяча. Француз отметился голами на 12-й и 63-й минутах, а аргентинец – на 35-й и 42-й. Капитан каталонцев, кстати, стал первым футболистом за всю историю, которому удалось отличиться в Примере не менее десяти раз на протяжении 15 сезонов подряд.На 78-й минуте отчетной встречи красная карточка была предъявлена защитнику хозяев поля Хесусу Вальехо. Но особого влияния на игру это удаление не оказало, так как к тому моменту с исходом матча все было предельно ясно.После разгрома «Гранады» беспроигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании увеличилась до восьми встреч (шесть побед, две ничьи).Еще два матча тура, состоявшие вчера и сегодня, закончились так: «Сельта» – «Вильярреал» – 0:4, «Севилья» – «Реал Сосьедад» – 3:2.Турнирную таблицу возглавляет «Атлетико» (38 баллов), вслед за которым в группе лидеров идут «Реал» (36), «Барселона» (34), «Вильярреал» (32), «Реал Сосьедад» (30) и «Севилья» (30).В списке бомбардиров лидирует Лионель Месси, имеющий на своем счету 11 голов.