Об этом аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Мы видим в Украине искусственно созданную политическую технологию по насаждению национализма, – сказал эксперт и пояснил: – Не раз уже мы в передачах обсуждали известного американского философа Эрика Хоффера, который сказал: национализм является тем средством, что надо эксплуатировать для формирования негативного духа. Последний ведет нацию исключительно к разрушению. Этот национализм надо постоянно стимулировать, поддерживать и таким образом достигать нужной поставленной цели. А цель – постоянное сохранение в регионе напряженности.
Специалист полагает:
– Конечно же, за искусственностью, которую мы видим в Украине, однозначно придет осознание народом, что это ему чуждо. Что чужд национализм, а нужен именно патриотизм. И мы уже сейчас видим в украинских политических кругах тех людей, которые выступают за истинные потребности народа.
В пример Алексей Авдонин привел народного депутата Верховной рады Украины Евгения Шевченко, который недавно приезжал в нашу страну и встречался с Президентом Александром Лукашенко. По словам аналитика БИСИ, Шевченко уверен: сейчас у украинского народа «сформировалась потребность в тех национальных лидерах, которые вели бы страну к благополучию, а не использовали какие-то матрицы насаждения национализма, вражды, негодования или войны».
Ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выходит с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы являются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Авдонин: мы видим в Украине искусственно созданную политическую технологию по насаждению национализма
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