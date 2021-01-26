В компании сейчас разрабатывают смартфон с гибким корпусом. Предполагается, что новинка будет сильно отличаться от существующих моделей Iphone, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, гаджет получит несколько камер для панорамных снимков. Фотосенсоры будут встроены в гибкий корпус, благодаря чему датчики получат различные углы обзора. Новое устройство будет со складным экраном.
Пока неизвестно, когда выйдет новый гаджет. Возможно, складывающийся продукт от Apple презентуют в ближайшие годы.
Фото: pixabay.com
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Apple создаст складной iPhone с необычными камерами
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