Разрабатывать гарнитуру дополненной реальности Apple может совместно с компанией TSMC, сообщает Lenta.ru.
Тайваньская компания TSMC – единственный поставщик процессоров для iPhone. Две компании будут вместе разрабатывать гарнитуру дополненной реальности. Предполагается, что гаджет будет совмещать в себе функции умных очков.
Партнеры намерены произвести дисплеи типа micro-OLED. Такие экраны расположены не на стеклянной подложке, как классические панели IPS или OLED, а на специальной пластине. Эта технология поможет найти оптимальный дисплей для гарнитуры – очень тонкий и энергоэффективный.
Знакомые с ситуацией источники поделились, что диапазоны разрабатываемых специалистами Apple и TSMC экранов micro-OLED будут менее одного дюйма. Инсайдеры обратили внимание, что совместный проект двух компаний находится на самой ранней стадии. По их прогнозам, умные очки могут представить в ближайшие несколько лет.
Работа над проектом Apple и TSMC идет в секретной лаборатории, которая расположена в районе Лонгтан в северном тайваньском городе Таоюань. Комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от завода TSMC. Также на популярном тайваньском портале для поиска работы размещено несколько вакансий для специалистов в области OLED.
В декабре источники рассказали, что американская корпорация работает над созданием дисплеев mini-LED. Экраны имеют органические светодиоды маленького размера. Картинка будет более насыщенной и контрастной, чем на IPS-матрицах. Такие дисплеи предусмотрены для iPad, MacBook и других гаджетов.
Фото: pixabay.com
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Apple нашла партнера для создания умных очков
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