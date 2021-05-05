Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю

Спикер Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко встретились сегодня с парламентской делегацией Молдовы во главе с председателем парламента Зинаидой Гречаный.
– Отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю. Это два дружественных государства. Важно, что у нас развитая договорно-правовая база – более 90 межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений. И сотрудничество в международных организациях у нас всегда, на наш взгляд, проходит в конструктивном ключе. Считаем, что ваш визит откроет еще одну страницу в развитии не только межпарламентских отношений, это будет также серьезный вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами по всем направлениям, – сказал Владимир Андрейченко.
По его словам, символично, что визит парламентской делегации проходит в канун Дня Победы:
– Время мы переживаем непростое. Вы видите, сколько попыток переписать историю Великой Отечественной войны. Считаем, мы должны единым фронтом противостоять реабилитации нацизма. Надо эту тему продвигать и на международных площадках, особенно таких, как Парламентская ассамблея ОБСЕ. Надо также более активно выступать с резолюциями, которые носят объединительный характер.
Спикер Палаты представителей отметил, что белорусский парламент рассчитывает на поддержку молдавских коллег на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы:
– Вы видите, какое предвзятое отношение там к Беларуси. Никто глубоко не разбирался в вопросах, связанных с ситуацией в нашей стране после августовских событий. Хотя мы направляли письма всем спикерам парламентов стран, которые входят в ЕС. К сожалению, ответы получили далеко не от всех.
Владимир Андрейченко подчеркнул: Беларусь будет самостоятельно проводить свою политику.
– Наше государство миролюбивое, дружественное, и мы хотим развивать отношения со всеми на основе дружбы, взаимопонимания, доверия. Намерены и дальше укреплять дружбу с вашей страной и народом, – обратился спикер к членам парламентской делегации Молдовы.
Наталья Кочанова обратила внимание, что между Молдовой и Беларусью хорошие отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере:
– В 2019 году подписано межпарламентское соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Будем рады, если молодежь Молдовы начнет учиться в белорусских вузах. Сегодня также рассматривается межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании. В 2020-м подписано соглашение о социальном обеспечении. Это тоже очень важный шаг. Мы признательны молдавской стороне за то, что в Кишиневе был открыт памятник-бюст нашему первопечатнику Франциску Скорине.
По словам спикера Совета Республики, взаимодействие в гуманитарной сфере позволяет народам лучше узнать друг друга. Наталья Кочанова подчеркнула важность контактов между молодежью двух стран, а также сотрудничества по линии женских организаций.
В свою очередь Зинаида Гречаный поблагодарила белорусскую сторону за встречу:
– Для нас огромная честь посетить Парламент Беларуси. Нас связывают вековые традиции. Даже если кто-то пытается это искоренить, нам – нынешнему поколению – надо сделать все возможное, чтобы это осталось для молодежи. Отрадно слышать, что сотрудничество между Беларусью и Молдовой – это не простые слова, а реальные, конкретные дела.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю
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