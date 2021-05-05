Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю

– сказал Владимир Андрейченко.По его словам, символично, что визит парламентской делегации проходит в канун Дня Победы:Спикер Палаты представителей отметил, что белорусский парламент рассчитывает на поддержку молдавских коллег на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы:Владимир Андрейченко подчеркнул: Беларусь будет самостоятельно проводить свою политику.– обратился спикер к членам парламентской делегации Молдовы.Наталья Кочанова обратила внимание, что между Молдовой и Беларусью хорошие отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере:По словам спикера Совета Республики, взаимодействие в гуманитарной сфере позволяет народам лучше узнать друг друга. Наталья Кочанова подчеркнула важность контактов между молодежью двух стран, а также сотрудничества по линии женских организаций.В свою очередь Зинаида Гречаный поблагодарила белорусскую сторону за встречу:Алина ДАНИЛОВИЧ