Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю

Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю

Спикер Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко встретились сегодня с парламентской делегацией Молдовы во главе с председателем парламента Зинаидой Гречаный. 


– Отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю. Это два дружественных государства. Важно, что у нас развитая договорно-правовая база – более 90 межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений. И сотрудничество в международных организациях у нас всегда, на наш взгляд, проходит в конструктивном ключе. Считаем, что ваш визит откроет еще одну страницу в развитии не только межпарламентских отношений, это будет также серьезный вклад в развитие сотрудничества между нашими государствами по всем направлениям, – сказал Владимир Андрейченко. 

По его словам, символично, что визит парламентской делегации проходит в канун Дня Победы:


– Время мы переживаем непростое. Вы видите, сколько попыток переписать историю Великой Отечественной войны. Считаем, мы должны единым фронтом противостоять реабилитации нацизма. Надо эту тему продвигать и на международных площадках, особенно таких, как Парламентская ассамблея ОБСЕ. Надо также более активно выступать с резолюциями, которые носят объединительный характер. 

Спикер Палаты представителей отметил, что белорусский парламент рассчитывает на поддержку молдавских коллег на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы:


– Вы видите, какое предвзятое отношение там к Беларуси. Никто глубоко не разбирался в вопросах, связанных с ситуацией в нашей стране после августовских событий. Хотя мы направляли письма всем спикерам парламентов стран, которые входят в ЕС. К сожалению, ответы получили далеко не от всех. 

Владимир Андрейченко подчеркнул: Беларусь будет самостоятельно проводить свою политику. 

– Наше государство миролюбивое, дружественное, и мы хотим развивать отношения со всеми на основе дружбы, взаимопонимания, доверия. Намерены и дальше укреплять дружбу с вашей страной и народом, – обратился спикер к членам парламентской делегации Молдовы. 

Наталья Кочанова обратила внимание, что между Молдовой и Беларусью хорошие отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере:


– В 2019 году подписано  межпарламентское соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Будем рады, если молодежь Молдовы начнет учиться в белорусских вузах. Сегодня также рассматривается межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании. В 2020-м подписано соглашение о социальном обеспечении. Это тоже очень важный шаг. Мы признательны молдавской стороне за то, что в Кишиневе был открыт памятник-бюст нашему первопечатнику Франциску Скорине. 

По словам спикера Совета Республики, взаимодействие в гуманитарной сфере позволяет народам лучше узнать друг друга. Наталья Кочанова подчеркнула важность контактов между молодежью двух стран, а также сотрудничества по линии женских организаций.

В свою очередь Зинаида Гречаный поблагодарила белорусскую сторону за встречу:


– Для нас огромная честь посетить Парламент Беларуси. Нас связывают вековые традиции. Даже если кто-то пытается это искоренить, нам – нынешнему поколению – надо сделать все возможное, чтобы это осталось для молодежи. Отрадно слышать, что сотрудничество между Беларусью и Молдовой – это не простые слова, а реальные, конкретные дела. 










Алина ДАНИЛОВИЧ
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Червяков: в Беларуси организована системная работа по цифровой трансформации экономики
Выбран лучший игрок Беларуси по футболу – главное за 5 мая
БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве
Минэкономики: готовятся изменения в законодательство об инвестициях
"Если бы не ваш вдохновенный труд, эта церемония просто не состоялась бы: была бы другая страна" - Давыдько о победителях Золотой литеры
Неформальная встреча Лукашенко с Додоном: поговорили по душам, обсудили санкции, политику и не только
В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы
Facebook решил оставить аккаунты Трампа заблокированными
Обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Евгений Кононович стал обладателем "Золотой литеры"
В Крупском районе на участке М1 временно ограничат движение
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть как-то прикройтесь, дамочки
Финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов "Песни Победы" сегодня прошел в Минске
МАЗ отправил первую партию из 10 электробусов для Минска и областных центров
Червяков: запуск нового инвестиционного цикла – это задача национального масштаба
Национальное собрание Беларуси и парламент Молдовы подписали совместное заявление о сотрудничестве
В репертуар Большого театра возвращается «Лебединое озеро»
На Могилевщине активисты БРСМ помогают ветеранам навести порядок в домах и на приусадебных участках
Церемония награждения победителей XVII Национального конкурса "Золотая литера" проходит в Минске: среди лауреатов - ряд журналистов ИД "Беларусь сегодня"
Умер актер Дмитрий Черных
В Министерстве экономики рассказали о рейтинге интересов инвесторов к белорусской экономике
Мошкин: политические разногласия между Беларусью и Украиной не должны влиять на отношения между странами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память народа
ВОЗ и Германия создадут центр для анализа информации об эпидемиях на планете
Червяков: белорусская экономика интересна для инвесторов
В Гомеле молодежь парадом поздравила с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову
Галисийские горшки для жарки каштанов, или Что вы должны знать о новой коллекции сумок от Loewe
Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю
Союз юристов присоединился к акции по бесплатному консультированию ко Дню Победы
Правительство Японии может продлить действие режима ЧС из-за коронавируса
Трамп, вероятно, вновь будет баллотироваться на пост президента США в 2024-м. Какие у него шансы на победу?
Стало известно, как будет работать метро в День Победы
В Витебске офицер-десантник спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Держись, Рома!
Могилев стал четвертой площадкой семинара на тему цифровизации госорганов
Лукашенко проводит встречу с Додоном
ФПБ: отмена постановления № 100 без других сдерживающих механизмов может привести к всплеску роста цен
Названа официальная причина смерти принца Филиппа
В экономику Витебской области в 2021 году планируется привлечь 3,1 млрд инвестиций
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 8 мая
Кривошеев: различные политические структуры активно вмешиваются в наше журналистское сплоченное сообщество
Молодежь Гродненщины присоединилась к акции «Солдаты Победы»
Белорусский союз журналистов в День печати вручил творческие награды журналистам
Минздрав: состояние Ромы Когодовского, который спас брата из горящего дома, по-прежнему крайне тяжелое
мнение
Светлана КОСАЧ
Трамп-2024: какие шансы?
В преддверии Радуницы журналистам рассказали, что предприняли власти для того, чтобы этот день прошел максимально спокойно
В Гомеле возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в ДТП 6-летней девочки
ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ