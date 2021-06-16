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Андрейченко: информационное поле сегодня стало полем битвы

Информационное поле сегодня стало полем битвы. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проходит сегодня в формате видео-конференц-связи в Овальном зале Дома Правительства, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

– Пристального внимания союзных парламентариев требуют такие важнейшие вопросы, как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи. К сожалению, новейшие ИТ-технологии задействованы в качестве инструмента информационно-психологической войны против наших стран и народов. Пропагандируется вседозволенность, звучат призывы к общественным беспорядкам, идет прямая дискредитация органов государственной власти. В сознание людей постепенно внедряется так называемая полуправда, нацеленная на искажение исторической правды и памяти, – подчеркнул Владимир Андрейченко.

Председатель нижней палаты Парламента отметил, что уже многое сделано по противодействию этой подрывной по сути работы.

– Указом президента России утверждена новая редакция основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности. Белорусский Парламент также недавно принял соответствующие изменения в законодательство. Но самоуспокаиваться нельзя, – сказал он. – Информационное поле сегодня – поле битвы. От того, насколько успешно и основательно мы займем стратегически важные высоты, зависит будущее наших стран. Именно мы, а не наши зарубежные оппоненты, должны формировать повестку дня информационного пространства, делать ее привлекательной, особенно для молодежи.

По словам спикера, Молодежная палата при Парламентском собрании успешно реализует некоторые проекты в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

– Свидетельство тому  – их участие в увековечивании памяти депутатов Верховного Совета БССР, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, в рамках международного проекта "Цифровая звезда". Такого рода проекты надо всячески развивать и поддерживать, – уверен Владимир Андрейченко.

Спикер считает весьма перспективным содействие в рамках Союзного государства pеализации образовательных молодежных проектов военно-патриотической направленности. По его словам, одним из элементов учебных программ можно сделать посещение мемориалов, мест боевой славы Беларуси и России, чтобы подрастающее поколение глубже изучало героическое прошлое двух стран.

Кроме того, председатель нижней палаты Парламента обратил внимание, что нужно подумать и о продвижении бренда Союзного государства в молодежной среде через интернет, информации о его жизнедеятельности, успехах и перспективах, создаваемых возможностях для обучения и самореализации молодежи.

– Перед нами стоят сложные задачи, и решать их придется в непростое время. Однако любое непростое время всегда открывает и новые возможности. Важно грамотно ими распорядиться. Убежден, что, продемонстрировав единство и сплоченность, как это уже было не раз в истории, мы сможем в полной мере реализовать потенциал нашего стратегического партнерства и союзничества во благо народов Беларуси и России, – заключил спикер.
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