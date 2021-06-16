Андрейченко: информационное поле сегодня стало полем битвы

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, – подчеркнул Владимир Андрейченко.Председатель нижней палаты Парламента отметил, что уже многое сделано по противодействию этой подрывной по сути работы., – сказал он. –По словам спикера, Молодежная палата при Парламентском собрании успешно реализует некоторые проекты в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти., – уверен Владимир Андрейченко.Спикер считает весьма перспективным содействие в рамках Союзного государства pеализации образовательных молодежных проектов военно-патриотической направленности. По его словам, одним из элементов учебных программ можно сделать посещение мемориалов, мест боевой славы Беларуси и России, чтобы подрастающее поколение глубже изучало героическое прошлое двух стран.Кроме того, председатель нижней палаты Парламента обратил внимание, что нужно подумать и о продвижении бренда Союзного государства в молодежной среде через интернет, информации о его жизнедеятельности, успехах и перспективах, создаваемых возможностях для обучения и самореализации молодежи., – заключил спикер.