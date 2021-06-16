Андрейченко: под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси

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, - отметил Владимир Андрейченко.По его словам, сегодня, к сожалению, в международных отношениях по-прежнему доминируют политика национального эгоизма, стремление к силовому продавливанию геополитических интересов отдельных стран., - сказал Владимир Андрейченко. -, - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.Владимир Андрейченко уверен, что интенсивный диалог глав государств и правительств по вопросам углубления стратегического партнерства и развития союзного строительства станет достойным ответом как внешним, так и внутренним оппонентам Союзного государства.