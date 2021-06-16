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Беларусь и Россия имеют потенциал сотрудничества практически в каждом направлении – Андрейченко

Потенциал сотрудничества Беларуси и России огромен. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая прошла сегодня в формате видео-конференц-связи в Овальном зале Дома Правительства, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

– Полагаю, что к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства, проведение которого президенты согласовали на осень этого года, работа над пакетом интеграционных документов будет завершена. Мы всегда находили взаимоприемлемые и взаимовыгодные решения. Уверен, что так будет и сейчас, – отметил Владимир Андрейченко. – Уже сегодня мы видим положительные итоги взаимодействия. В первом квартале этого года товарооборот между нашими странами вырос более чем на 20%. Такая динамика дает все основания полагать, что к концу года мы выйдем на докризисный уровень 2019 года.

По его словам, весомым вкладом в союзное строительство и оживление экономики стала борьба с коронавирусной инфекцией.

–Мы благодарны России за оказанную помощь и организацию производства вакцины "Спутник V". Решение наладить на наших площадях выпуск вакцины высоко оценили и граждане Беларуси, – сказал спикер.

Он обратил внимание, что на белорусско-российской границе постепенно снимаются ограничения, возобновляется регулярное сообщение. Гражданами востребованы услуги скоростного поезда "Ласточка", новых авиарейсов в регионы России.

– Продолжением этой работы должны стать скорейшая отмена всех ограничений по передвижению через границу и полное восстановление всех видов транспортного сообщения. Нам необходимо подумать над расширением географии маршрутов, увеличением количества рейсов в авиа- и железнодорожном cообщении. Это важно для дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, которое было и остается залогом успеха союзного строительства. Рассчитываем, что предстоящий Форум регионов Беларуси и России внесет свою весомую лепту в укрепление сотрудничества наших регионов, – отметил он.

– Беларусь и Россия располагают резервами практически в каждом направлении сотрудничества, потенциал огромен. Принципиально важным в этом плане для нас является вопрос союзных программ. В текущем году завершается выполнение шести из девяти реализуемых программ, в бюджете 2022 года их останется только три. Согласование новых концепций и программ движется крайне медленно, и это мягко сказано, – подчеркнул Владимир Андрейченко. – Надо ускорить выработку новых программ, нацеленных на создание высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, способной конкурировать на мировых рынках. Будущее за такими стратегическими направлениями, как развитие умных городов, электротранспорта, точное земледелие, микроэлектроника.

По его мнению, для кардинального изменения ситуации с наполнением и дальнейшим увеличением союзного бюджета необходимо решить вопрос с союзной собственностью.

– Парламентариями активно обсуждается реализация еще одного значимого вопроса  – распространения действия страховых полисов транспортных средств Беларуси и России на всю территорию Союзного государства. Разработан проект дорожной карты его решения. Поскольку эта проблема интересует значительное количество наших граждан, призываю работать максимально оперативно, не допуская волокиты, – добавил спикер.
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