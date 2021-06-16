Беларусь и Россия имеют потенциал сотрудничества практически в каждом направлении – Андрейченко

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, – отметил Владимир Андрейченко. –По его словам, весомым вкладом в союзное строительство и оживление экономики стала борьба с коронавирусной инфекцией., – сказал спикер.Он обратил внимание, что на белорусско-российской границе постепенно снимаются ограничения, возобновляется регулярное сообщение. Гражданами востребованы услуги скоростного поезда "Ласточка", новых авиарейсов в регионы России., – отметил он.– подчеркнул Владимир Андрейченко. –По его мнению, для кардинального изменения ситуации с наполнением и дальнейшим увеличением союзного бюджета необходимо решить вопрос с союзной собственностью., – добавил спикер.