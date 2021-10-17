Звезды сошлись: Оксана Волкова отметила свой 20-й сезон на сцене Большого театра Беларуси

В честь праздника примадонна устроила грандиозный концерт, в котором она сама, окруженная друзьями, была главной солисткой.
— Я случайно посчитала, сколько лет я уже работаю в театре, и оказалось, что двадцатый сезон! — накануне призналась она. — Эта дата наступила так неожиданно! Кажется, это было вчера. Я сама в шоке.
Удивились и коллеги, и многочисленные гости пресс-конференции. Ведь Оксана блестяще сохраняет и девичью стройность, и молодую звонкость тембра. Растет лишь перечень покоренных городов и исполненных партий.
При этом она умудрилась во второй раз окончить Белорусскую академию музыки — теперь уже по специальности «оперная режиссура». Ее дипломный спектакль «Виллисы. Фатум» Пуччини буквально обворожил публику глубиной чувств, нравственным пафосом и изысканным эстетизмом.
Но вернемся к концерту, в котором Оксана Волкова исполнила — ни много ни мало — восемь сложнейших разнохарактерных арий и три дуэта. И как исполнила! Идеальный вокал, выверенность каждой фразы, каждой детали, эмоциональная наполненность и огромное богатство красок, от глубоких и бархатных контральтовых нот до стального блеска драматического сопрано.
Мы привыкли, что Волкова особенно ярко блистает в ролях кокеток, обольстительниц, злодеек. Живая как ртуть, обольстительная и гордая Кармен, беззаботная и шаловливая Ольга в «Евгении Онегине», жестокая и по-женски алчная Любка в «Седой легенде» — эти образы ей всегда удавались, как и французская музыка с ее красочностью и чувственной утонченностью.
Но в этот раз к искусству Волковой добавилось нечто новое. Сантуцца… Глубина страдания, которой ни в голосе певицы, ни в ее актерской игре раньше не было. С обретением трагизма, этой глубочайшей отзывчивости на боль, этой искренней слезы ее искусство полностью вызрело и достигло совершенства.
— Оксана — поцелованный Богом человек! Она влюбляет в себя, сшибает все на своем пути, у нее мощнейшая харизма! — говорит Светлана Касьян из «Новой оперы», выступавшая в концерте плечом к плечу с Оксаной.
Вместе они исполнили дуэт Джоконды и Лауры из оперы Понкьелли «Джоконда». Два больших голоса — две изящные женщины — мощно и трагически противостояли друг другу. Мое сердце было на стороне Оксаны!
Вообще же, поразительно, что все участники этого концерта оказались (если вдруг кто не знал этого раньше) не только блистательными певцами, но и ярчайшими актерами. В концертных платьях, во фраках, без декораций, без всякого антуража они играли и пели драму.
Особенно славен этим любимец минчан Владислав Сулимский, которого мы 19 октября увидим и услышим в роли Макбета. Лучший в мире вердиевский баритон, как сказал о нем маэстро Гергиев, вновь подтвердил свою репутацию несравненного певца и актера. Он и в концерте сотрясал наши души арией Макбета и его дуэтом с Леди Макбет, которую замечательно исполнила Светлана Касьян. Плюс совершенно не известная у нас великолепная ария Жерара из оперы Джордано «Андре Шенье».
И — дуэт Сантуццы и Альфио из «Сельской чести», в котором Сулимский померялся внутренней силой с Оксаной Волковой. Впечатление колоссальное и сокрушительное! И сразу мечта увидеть их вместе в этом спектакле.
И, конечно, Оксана не была бы гениальным менеджером, если бы не напомнила публике о том, что через два месяца нас ждет премьера ее второй режиссерской работы — спектакля «Самсон и Далила». Ее дуэт с Самсоном, роль которого исполнил молодой белорусский тенор Дмитрий Шабетя, буквально обворожил своей изысканностью и глубиной страсти. К месту пришлась и «Вакханалия» из этой же оперы, которую бесподобно исполнил оркестр под управлением московского маэстро Антона Гришанина.
А все вместе — как пробник дорогих французских духов, нюхнув который, с нетерпением будешь ждать весь флакон.
Удивительно, но на успех «Самсона и Далилы» сыграла даже сцена из «Кармен», которую исполнила Волкова в паре с Шабетей. Молодой артист смотрелся и звучал ничуть не хуже знаменитостей, и это тоже для меня большая радость.
Так что звезды сошлись!
— Спасибо, что этот праздник стал возможным, — единодушное мнение публики и театра.
Аплодисменты длились долго…
Фото Большого театра Беларуси