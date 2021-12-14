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Звезду фильма «Один дома» обвинили в насилии

Голливудский актер Девин Рэтрей, известный по роли Базза Маккалистера в фильме «Один дома», обвиняется в насилии. Об этом сообщает издание TMZ.

Кадр из фильма "Один дома", реж. Крис Коламбус

Известно, что актер поссорился со своей девушкой в отеле. Очевидцы конфликта вызвали полицию. Однако до приезда правоохранителей девушка съехала в другой номер и полицейские решили, что конфликт исчерпан. 

На следующий день подруга Рэтрея все же обратилась в полицию. В заявлении девушка указала, что Девин во время ссоры душил ее и закрывал рот рукой. Пострадавшая добавила, что пыталась освободиться и укусила мужчину, после этого получила удар по лицу и убежала из номера.

Сам актер пока не прокомментировал инцидент.
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