Звезда «Великолепного века» объяснила, почему сбежала из сериала

Мерьем Узерли не смогла справиться с напряженным ритмом работы, сообщает Starhit.

Из-за бесконечных съемок актриса Мерьем Узерли перестала чувствовать себя счастливой, поэтому и ушла из проекта «Великолепный век».

Точнее, сбежала в Берлин, а создателям сериала пришлось в срочном порядке искать ей замену. Правда, было это семь лет назад, однако актриса только сейчас нашла в себе силы рассказать правду.

— Я чувствовала себя виноватой и эмоционально истощенной. У меня был нервный срыв, но благодаря поддержке близких я справилась. Теперь эта история осталась в прошлом, — объяснила дама.

После того как актриса сбежала с площадки многие продюсеры еще долго отказывались работать с нею, считая ее непостоянной и безответственной. Лишь со временем Узерли смогла доказать, что ей можно доверить серьезные роли. Сейчас звезда часто участвует в турецких проектах, снимается и в немецких фильмах, так как живет в Берлине.