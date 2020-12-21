Звезда «Папиных дочек» вышла замуж

– Маршрут построен, – подписали видео молодожены.
Слухи о состоявшейся свадьбе появились в сети еще в начале декабря, однако пара отрицала данный факт. Видео росписи появилось у них на страницах лишь несколько часов назад, поэтому точная дата торжества так и неизвестна.
Поклонники и коллеги пары принялись поздравлять новоиспеченных мужа и жену.
– Woooooow!!! Поздравляю от всей души вас обоих!!! – написал шоумен Тимур Родригез.
– Мои хорошие!!! Ура! Будьте счастливы, – обрадовалась певица Наталья Подольская.
– Илюша, Лиза, от всей души поздравляю!!! Будьте счастливы!!! – поздравил пару фигурист Дмитрий Соловьев.
– Поздравляю вас, – отреагировала актриса Анна Семенович.
Среди пользователей, пожелавших счастья молодым, оказался и сын фигуриста от первого брака – 16-летний Мартин.
– Папа, рад за тебя и за нас, счастья!!! – написал наследник.
Напомним, о романе 25-летней актрисы и 47-летнего заслуженного мастера спорта стало известно еще летом – их не раз замечали вместе. В сентябре Арзамасова и Авербух официально объявили о своих отношениях в программе "Вечерний Ургант".
Видео: instagram.com/liza_arzamasova