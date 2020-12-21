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Звезда «Папиных дочек» вышла замуж

Российская актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за экс-фигуриста Илью Авербуха. Об этом знаменитости рассказали на своих личных страницах в Instagram, опубликовав видео из зала Дворца бракосочетания. 


– Маршрут построен, – подписали видео молодожены. 

Слухи о состоявшейся свадьбе появились в сети еще в начале декабря, однако пара отрицала данный факт. Видео росписи появилось у них на страницах лишь несколько часов назад, поэтому точная дата торжества так и неизвестна. 

Поклонники и коллеги пары принялись поздравлять новоиспеченных мужа и жену.

– Woooooow!!! Поздравляю от всей души вас обоих!!! – написал шоумен Тимур Родригез.

– Мои хорошие!!! Ура! Будьте счастливы, – обрадовалась певица Наталья Подольская

– Илюша, Лиза, от всей души поздравляю!!! Будьте счастливы!!! – поздравил пару фигурист Дмитрий Соловьев

– Поздравляю вас, – отреагировала актриса Анна Семенович

Среди пользователей, пожелавших счастья молодым, оказался и сын фигуриста от первого брака – 16-летний Мартин. 

– Папа, рад за тебя и за нас, счастья!!! – написал наследник. 

Напомним, о романе 25-летней актрисы и 47-летнего заслуженного мастера спорта стало известно еще летом – их не раз замечали вместе. В сентябре Арзамасова и Авербух официально объявили о своих отношениях в программе "Вечерний Ургант". 

Видео: instagram.com/liza_arzamasova
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