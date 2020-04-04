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  2. Звезда «Человека-паука» Том Холланд придумал странный флешмоб

Звезда «Человека-паука» Том Холланд придумал странный флешмоб

Актер Том Холланд, широко известный благодаря тому, что исполнил роль Человека-паука, надел футболку, стоя на руках, после чего передал эстафету Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу, информирует Independent.


Рейнольдс отказался даже пробовать повторить подобное. А Джилленхолл, не сразу понявший, что необходимо делать, в результате принял вызов и повторил трюк коллеги по «Человеку-пауку»: надел футболку одной рукой, закинув ноги на стену.

После этого Джейк Джилленхол предложил сделать то же самое Хью Джекману, рэперу 50 Cent и своей сестре Мэгги.


Контент-редактор Netflix Джаретт Визельман разместил в своем Twitter-аккаунте ссылки на оба ролика, которые сейчас быстро набирают популярность в интернете.
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Фото: РЕЙТЕР
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