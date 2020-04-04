Звезда «Человека-паука» Том Холланд придумал странный флешмоб

For your approval: Tom Holland tries to put on a shirt while doing a handstand pic.twitter.com/M7eOhDfm6r — Jarett Wieselman (@JarettSays) April 2, 2020

Рейнольдс отказался даже пробовать повторить подобное. А Джилленхолл, не сразу понявший, что необходимо делать, в результате принял вызов и повторил трюк коллеги по «Человеку-пауку»: надел футболку одной рукой, закинув ноги на стену.После этого Джейк Джилленхол предложил сделать то же самое Хью Джекману, рэперу 50 Cent и своей сестре Мэгги.Контент-редактор Netflix Джаретт Визельман разместил в своем Twitter-аккаунте ссылки на оба ролика, которые сейчас быстро набирают популярность в интернете.