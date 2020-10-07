Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 321,4 млн долларов (в эквиваленте), проинформировали sb.by в управлении информации и общественных связей Национального банка.
Фото: архив БЕЛТА
За прошлый месяц золотовалютные резервы снизились на 136,4 млн долларов (на 1,8 процента) после снижения в августе на 1 399,6 млн долларов (на 15,8 процента).
«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму 299,7 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота», – сообщили в Нацбанке.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступление иностранной валюты в бюджет.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов.
Опубликовано:
142
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter