Золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября составили 7,3 миллиарда долларов

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БЕЛТА

За прошлый месяц золотовалютные резервы снизились на 136,4 млн долларов (на 1,8 процента) после снижения в августе на 1 399,6 млн долларов (на 15,8 процента)., – сообщили в Нацбанке.Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также поступление иностранной валюты в бюджет.Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 миллиарда долларов.