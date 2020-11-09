Церемония прощания с известным писателем, сатириком Михаилом Жванецким, который умер 6 ноября на 87-м году жизни, проходит на Новодевичьем кладбище Москвы в закрытом режиме, пишет ТАСС.
Проститься с писателем пришли, в частности, Алла Пугачева, Максим Галкин, Илья Резник, Леонид Барац и другие известные люди.
Известно, что Михаил Жванецкий будет похоронен неподалеку от могил Галины Волчек и Марка Захарова.
Фото: ТАСС
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Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище
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