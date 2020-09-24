Журналистам в рамках Союзного государства нужно создавать совместные трансграничные проекты, фильмы и передачи – Ашот Джазоян

Об этом на медиафоруме в Сочи нашему корреспонденту сказал секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян: «Надо побольше ездить друг к другу и откровенно обсуждать накопившиеся проблемы. Беларусь это родная для нас страна. Мне очень хочется приезжать в Беларусь, хочется общаться».
- Беларусь - это фантастическая страна, фантастический народ, - говорит представитель СЖР. - Сколько раз я там бывал, всегда получал огромное удовольствие. Это впечатления от классного народа, от ощущения уюта, чистоты и такого спокойного состояния. Это меня каждый раз удивляло. Все эти политические ситуации они ведь меняются. Мир меняется на наших глазах, и люди должны меняться. Безусловно, есть принципы, которые мы оставляем с собой, но при этом есть вещи, которые меняют нас. К примеру, моя мама в последние годы начала пользоваться интернетом. А ей было практически 80 лет. Я это к чему? Очень важно чувствовать веяние времени. Сейчас выросло новое поколение Z, которое живет совершенно по другим канонам. Потому любая власть должна чувствовать изменения и делать соответствующие шаги. Знаете, мне мой товарищ, представитель Ассоциации европейского бизнеса в России уже все уши прожужжал про то, какие в Беларуси IT-технологии. Значит, есть изменения, и они должны происходить в разных сферах.
- Что касается средств массовой информации, то и они сегодня трансформировались. Особенно после COVID-19 мы имеем абсолютно другую журналистику. Да, мы должны отображать факты, правду, показывать разные мнения, соблюдать журналистскую этику. Однако что произошло? Количество информации, которая входит в медиапространство, практически размывает нашу профессию. При этом журналистика как понятие продолжает жить. Я, например, считаю, что отличие журналистов от блогеров, инстаграмщиков и других деятелей в том, что мы отвечаем за свои слова, а они нет.
- Еще один важный момент: журналист прежде всего должен отображать реальные факты. Однако сегодня мы по большей части предоставляем не факт, а комментарий. То есть предоставляем трибуну человеку, который комментирует этот факт. Сегодня ток-шоу заменили информационный программы. Они более остры и критичны. И получается, что человек вместо того, чтобы зайти в информационную программу, ждет начала ток-шоу, где 10 человек переходят с канала на канал и говорят о чем угодно - от политики до гинекологии. Получается, что мы сами меняем свою профессию. Для журналиста, мне кажется, самое главное – писать правду. Мы этим больше помогаем. Также очень важно, чтобы репортер болел за свою страну. Когда он пишет «эта страна», считайте, что ему можно руки не подать. Важно, чтобы он писал «моя страна». Тогда ему поверят.
Фото и видео Вероники ПОЛУБИНСКОЙ
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Журналистам в рамках Союзного государства нужно создавать совместные трансграничные проекты, фильмы и передачи – Ашот Джазоян
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