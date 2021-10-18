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  2. Жителей Витебска и Могилева привлекут к уголовной ответственности за сопротивление ГАИ

Жителей Витебска и Могилева привлекут к уголовной ответственности за сопротивление ГАИ

Пешеход из Витебска и водитель из Могилева стали фигурантами уголовных дел за сопротивление сотрудникам ГАИ. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Витебщины".


Ночью 11 октября экипажем ГАИ был нетрезвый 32-летний безработный витебчанин, который пересек проезжую часть в неустановленном месте. Во время разбирательства он вел себя агрессивно и оказал сопротивление милиционерам. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Правовая оценка дана и поступку 18-летнего правонарушителя из Могилева. В ходе разбирательства он отказался выполнить законные требования сотрудников ГАИ выйти из авто и отправиться к месту ведения административного процесса. Вместо этого он заблокировал дверь, а когда сотрудник ГАИ через открытое окно попытался ее разблокировать, водитель начал закрывать окно и зажал инспектору руку. Подручными средствами милиционеры вскрыли автомобиль и задержали правонарушителя. 

Было установлено, что юноша получил водительское удостоверение в  июле этого года: за это время к административной ответственности за нарушения ПДД он был привлечен уже более двадцати раз. Теперь он стал фигурантом уголовного дела за совершение противоправных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел.  
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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