Житель агрогородка Большие Мотыкалы Брестского района поехал за дочерью в школу в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль привлек внимание сотрудников госавтоинспекции. Ребенок перевозился с нарушением Правил дорожного движения.
Фото носит иллюстративный характер
Старший инспектор группы агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова рассказала:
- Физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров. Медицинское освидетельствование показало 1,0 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. 41-летний мужчина пояснил, что несколько дней отмечал день рождения и, выпив немного спиртного, отправился в школу за 9-летней дочерью, чтобы та не добиралась домой пешком. В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
Фото: pixabay.com
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Житель Брестского района вез из школы ребенка в состоянии алкогольного опьянения
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