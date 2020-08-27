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  2. Жилье, инфраструктура, быт в общежитиях – Кухарев провел прием граждан в Бресте

Жилье, инфраструктура, быт в общежитиях – Кухарев провел прием граждан в Бресте

Заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев сегодня в Бресте провел прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.


К вице-премьеру обратилась многодетная мать. Чтобы улучшить жилищные условия, она хотела построить квартиру по Указу №240. В силу обстоятельств сделать это у нее не получилось. Брестский облисполком предложил выход из ситуации: воспользоваться Указом №13, который предусматривает приобретение жилья по оценочной стоимости. Однако произошла нестыковка с другим документом, регламентирующим продажу по рыночной цене или с аукциона. За пояснением облисполком обратился в министерства жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры и строительства, но ответа пока не получил.



"Я поручу профильным министерствам посмотреть этот вопрос не затягивая. Изучим его и дадим разъяснения, какие облисполкому дальше принимать действия", – ответил Владимир Кухарев.


Жители микрорайонов частной застройки Волынка-Гершоны поинтересовались, когда там улучшится инженерно-транспортная инфраструктура. "Большие неудобства связаны с дорогой, да и с канализацией. Из-за ливней участки подтапливаются, наполняются выгребные ямы. Хотелось бы вашего содействия в решении этих вопросов", – сказали мужчины. Владимир Кухарев предложил начать с благоустройства дорог. По подсчетам специалистов, на это потребуется BYN 1,2 млн. "Канализация – долгое и дорогостоящее дело, мы это оперативно не сможем решить, – пояснил заместитель Премьер-министра. – На дорогу потребуется меньшая сумма. Нужно посмотреть, какие удешевляющие технологии можно использовать. Например, "Гранит" готов бесплатно предоставить отсев. Можно сделать подсыпку с добавлением вяжущих материалов, будет хорошее основание. Получится покрытие, не уступающее асфальту, но в несколько раз дешевле".


Ситуацию в общежитиях на приеме затронул директор Кобринского ЖКХ Сергей Елец. Он коснулся проблемной темы – работы вахтеров и уборки мест общего пользования. "Мы сейчас комплексно занимаемся этим вопросом. Действительно, есть ситуация. Мало чем общежития отличаются от жилья. Самый хороший вариант – их перевод в жилые помещения. Вопрос непростой, который не решить за один день", – пояснил Владимир Кухарев.

Также вице-премьер сегодня принял участие в заседании Брестского облисполкома, где обсуждались итоги госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016–2020 годы.


Фото: БЕЛТА
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