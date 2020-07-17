Жалоба Цепкало на решение ЦИК поступила в суд только сегодня

Жалоба В. Цепкало на решение Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь поступила в Верховный Суд только сегодня, 17 июля, заказным письмом.

Об этом нас проинформировали в пресс-службе Верховного Суда. Напомним, вчера, 16 июля, в ВС сообщили «СБ» следующее:

– Решение Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь может быть обжаловано в трехдневный срок со дня принятия решения в Верховном Суде лицом, выдвинутым кандидатом в Президенты Республики Беларусь (часть 5 статьи 68-1 Избирательного кодекса).

То есть право на обжалование в суде отказа в регистрации кандидатом в Президенты предоставлено законом только лицу, которое выдвинуто кандидатом.

В Верховный Суд в интересах Виктора Бабарико обратился адвокат Максим Знак. Однако жалоба, подписанная самим Бабарико, на отказ в регистрации кандидатом в Президенты в Верховный Суд не поступала.

Ирина СУЛЕВИЧ