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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Уникальный мастер Елена Рыжанкова: стать творцом в нашей стране может каждый, для этого созданы все условия

Земные мотивы

Глина, керамзитовая пыль, дерево, стекло, даже молоко и кефир… Мастер объединила самые необычные техники и материалы, чтобы выразить свою любовь к Беларуси. Да‑да, когда смотришь на авторские работы Елены Рыжанковой из Новолукомля, понимаешь: называть этого уникального творца просто гончаром в корне неправильно. Ведь в творчестве Елены Николаевны слились воедино совершенно разные направления. Так же, как переплелись житейский опыт и философский подход в ее отношении к сегодняшней многогранной жизни.

Страна дает возможности 

— Современный человек, небезразличный к будущему, не имеет права ограничивать свои интересы только хобби, домом и семьей, — уверена сотрудница новолукомльского завода керамзитового гравия. — Я с интересом ознакомилась с основными положениями программы развития нашей страны на будущую пятилетку, которые обсуждались на Всебелорусском народном собрании. Отметила те моменты, которые в первую очередь интересуют меня, в частности сделанный акцент на сильные регионы. Всю жизнь, считай, прожила здесь, в Новолукомле. В город энергетиков меня в двухлетнем возрасте привезла мама, которая работала на возведении ГРЭС крановщицей. Она строила этот город. И сейчас я считаю его своей родиной. Мне очень хочется, чтобы он и дальше развивался, прирастал новоселами. Чтобы каждый нашел здесь свое место, как нашла его я.

Немаловажно и то, подчеркивает Елена Рыжанкова, что программой определены ориентиры на сохранение и приумножение национальных культурных ценностей, традиций и самобытности. Развитие народных промыслов и ремесел — в их числе.

— Мне повезло: работаю в художественной мастерской на уникальном предприятии. Главная привилегия — полная творческая свобода, — улыбается героиня. Я смогла раскрыть в себе те таланты, о которых даже не подозревала. Вот и нынешнюю молодежь нужно научить, подтолкнуть, дать возможность самовыражения. Поверьте, у нас очень много талантливых людей. 

Неординарный подход

…Сегодня, почти 35 лет спустя, Елена Рыжанкова искренне благодарна бывшему директору завода керамзитового гравия Гураму Лазарашвили. Он поверил в 19‑летнюю девчушку, радиотехника по образованию, и дал ей испытательный срок: три дня. За это время Елена должна была изучить работу гончарного круга, технику точения и выдать на‑гора болванку‑цилиндр. Стажерка управилась за два дня, и вопрос с ее приемом на работу в художественную мастерскую был решен. 

— Я с детства увлекалась рисунком и лепкой из пластилина. С мамой ездила в Борисов на крупный художественный комбинат, где завороженно наблюдала за чудом, происходящим в печах обжига, и работой гончаров. Вот только сразу как‑то определить свой профессиональный путь не получилось. А тут вдруг поняла: так вот же оно, дело моей жизни!

И творческая фантазия заработала на полную силу. Елена Николаевна признается: ее всегда увлекали неординарные решения. Поэтому, наверное, и художественную школу, куда в детстве записала мама, посещать не стала. Скучно. Зато в пионерском лагере девочка изготавливала такие шедевры, что восхищала даже профессионалов. Первая работа с широким резонансом — макет живописного озера, города и величественных сооружений ГРЭС на противоположном берегу. Сделала его школьница на огромном куске коры, используя бумагу, пластилин и другие подручные материалы...

Годы бегут, а вместе с жизненным опытом приходит и множество новых идей. Сейчас вот Елена показывает свое последнее ноу‑хау. Будете удивлены: традиционная белорусская посуда изготовлена с использованием… молока и кефира. Горлачи, горшки и кружки мастер вымачивает в молоке или обрабатывает из краскопульта жирным кефиром. После этого подвергает повторному обжигу. Потом натирает смесью из воска и подсолнечного масла. Все микропоры заполняются, изделия получаются более крепкими, герметичными и экологичными. А еще они приобретают красивый натуральный цвет — желто‑черный при использовании молока и шоколадный после обработки кефиром.

Главное — идея

— Наверное, это хорошо, что у меня нет специального образования, — размышляет героиня. — Я не скована какими‑либо трафаретами, канонами, правилами, могу смотреть более широко и нетрадиционно. Хотя, бесспорно, изучала литературу по используемым в гончарном деле методикам, познакомилась с опытом мастеров‑коллег. 
Сегодня работы Елены Рыжанковой известны не только в стране, но и за рубежом. Все иностранные делегации, прибывающие в регион, хотят посмотреть на изделия необычного мастера. Это уникальные настольные и напольные вазы, панно‑картины, традиционная белорусская посуда. И на каждом изделии — особый отпечаток аутентичности, идущий из глубины веков. В декоре — ярко выраженный национальный колорит, подчеркивающий народные традиции.
Панно — полноценные картины. Замысловатые сюжеты, пейзажи, натюрморты. Вот только вместо кисти и красок — руки талантливого мастера и податливая мягкость глины. Сельская улочка с красивыми хатками. Аисты, расправляющие крылья. Парень и девушка с венком в окружении птиц и цветущего папоротника… 

А вот необычная ваза: гладкие осенние листья на шершавой поверхности выглядят как живые.

— Здесь я использовала керамзитовую пыль, смешанную с жидкой глиной, для придания вот этой шершавости, подчеркивающей красоту листвы, — объясняет гончар. — А сейчас экспериментирую со стеклом. Очень интересно получается. Вот видите, на панно батон и сверху мед? Мед — это расплавленное желтое стекло… А для этого глиняного пейзажа стекло послужило основой. В ход идет все: мешковина, корешки, кора... 

begunova@sb.by

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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