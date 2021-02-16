Уникальный мастер Елена Рыжанкова: стать творцом в нашей стране может каждый, для этого созданы все условия

Страна дает возможности

Неординарный подход

Главное — идея

Сегодня работы Елены Рыжанковой известны не только в стране, но и за рубежом. Все иностранные делегации, прибывающие в регион, хотят посмотреть на изделия необычного мастера. Это уникальные настольные и напольные вазы, панно‑картины, традиционная белорусская посуда. И на каждом изделии — особый отпечаток аутентичности, идущий из глубины веков. В декоре — ярко выраженный национальный колорит, подчеркивающий народные традиции.

— уверена сотрудница новолукомльского завода керамзитового гравия.Немаловажно и то, подчеркивает Елена Рыжанкова, что программой определены ориентиры на сохранение и приумножение национальных культурных ценностей, традиций и самобытности. Развитие народных промыслов и ремесел — в их числе.улыбается героиня. Я смогла раскрыть в себе те таланты, о которых даже не подозревала. Вот и нынешнюю молодежь нужно научить, подтолкнуть, дать возможность самовыражения. Поверьте, у нас очень много талантливых людей.…Сегодня, почти 35 лет спустя, Елена Рыжанкова искренне благодарна бывшему директору завода керамзитового гравия Гураму Лазарашвили. Он поверил в 19‑летнюю девчушку, радиотехника по образованию, и дал ей испытательный срок: три дня. За это время Елена должна была изучить работу гончарного круга, технику точения и выдать на‑гора болванку‑цилиндр. Стажерка управилась за два дня, и вопрос с ее приемом на работу в художественную мастерскую был решен.И творческая фантазия заработала на полную силу. Елена Николаевна признается: ее всегда увлекали неординарные решения. Поэтому, наверное, и художественную школу, куда в детстве записала мама, посещать не стала. Скучно. Зато в пионерском лагере девочка изготавливала такие шедевры, что восхищала даже профессионалов. Первая работа с широким резонансом — макет живописного озера, города и величественных сооружений ГРЭС на противоположном берегу. Сделала его школьница на огромном куске коры, используя бумагу, пластилин и другие подручные материалы...Годы бегут, а вместе с жизненным опытом приходит и множество новых идей. Сейчас вот Елена показывает свое последнее ноу‑хау. Будете удивлены: традиционная белорусская посуда изготовлена с использованием… молока и кефира. Горлачи, горшки и кружки мастер вымачивает в молоке или обрабатывает из краскопульта жирным кефиром. После этого подвергает повторному обжигу. Потом натирает смесью из воска и подсолнечного масла. Все микропоры заполняются, изделия получаются более крепкими, герметичными и экологичными. А еще они приобретают красивый натуральный цвет — желто‑черный при использовании молока и шоколадный после обработки кефиром.— размышляет героиня.Панно — полноценные картины. Замысловатые сюжеты, пейзажи, натюрморты. Вот только вместо кисти и красок — руки талантливого мастера и податливая мягкость глины. Сельская улочка с красивыми хатками. Аисты, расправляющие крылья. Парень и девушка с венком в окружении птиц и цветущего папоротника…А вот необычная ваза: гладкие осенние листья на шершавой поверхности выглядят как живые.объясняет гончар.