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Здравницы Гомельской области в первом квартале были заполнены на две трети

В Гомельской области подвели итоги работы санаторно-курортных и оздоровительных организаций региона в первом квартале 2021 года – показатели деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшились, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Фото носит иллюстративный характер

– За первый квартал санаторно-курортными и оздоровительными организациями Гомельской области было реализовано 22 563 путевки, из них Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения –10 104, юридическим лицам – 3578, физическим лицам – 8881 путевка, – проинформировали в центре. –Увеличение реализации путевок для физических лиц составило 103 процента к аналогичному периоду 2020 года. Объем выручки от реализации санаторно-оздоровительных услуг составил 13,61 миллиона рублей.

В центре отметили, что гражданам ближнего и дальнего зарубежья в январе – марте было продано 1312 путевок. Выручка от реализации услуг составила 1,18 миллиона рублей, в том числе оказано дополнительных платных медицинских услуг на сумму 197,5 тысячи рублей.

– Средняя заполняемость здравниц Гомельской области за I квартал 2021 года составила 66,2 процента, – констатировали специалисты.

В центре обратили внимание на то, что здравницы продолжают развивать и укреплять свою материально-техническую базу:

– Например, санаторий «Серебряные ключи» за счет собственных средств приобрел мебель и автобус на сумму 297 тысяч рублей. Санаторий «Приднепровский» за счет собственных средств провел модернизацию номеров на сумму 91,5 тысячи рублей. Санаторий «Машиностроитель» приобрел систему караоке, выполнил работы по реконструкции корпуса № 1 за счет собственных средств на сумму 427 тысяч рублей. База отдыха «Милоград» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» за счет собственных средств провела модернизацию спального и оздоровительного корпуса на сумму 1100 тысячи рублей.

Всего в I квартале 2021 года на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области было использовано 2 миллиона 195 тысячи рублей. Работа в данном направлении санаторно-курортными и оздоровительными организациями области будет продолжена и в дальнейшем, заверили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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