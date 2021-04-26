Здравницы Гомельской области в первом квартале были заполнены на две трети

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проинформировали в центре.В центре отметили, что гражданам ближнего и дальнего зарубежья в январе – марте было продано 1312 путевок. Выручка от реализации услуг составила 1,18 миллиона рублей, в том числе оказано дополнительных платных медицинских услуг на сумму 197,5 тысячи рублей.– констатировали специалисты.В центре обратили внимание на то, что здравницы продолжают развивать и укреплять свою материально-техническую базу:Всего в I квартале 2021 года на укрепление материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Гомельской области было использовано 2 миллиона 195 тысячи рублей. Работа в данном направлении санаторно-курортными и оздоровительными организациями области будет продолжена и в дальнейшем, заверили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.