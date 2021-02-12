Зайцева: программа социально-экономического развития Оршанского региона уже дает результаты

Директор частного унитарного промышленного предприятия «ДоМИЛЛ», расположенного в оршанской Барани, Анжелика Зайцева открыла свой бизнес около 20 лет назад. Сегодня ее фабрика хорошо известна в России, Канаде, Америке и даже на Кипре. Именно туда отправляет Анжелика Павловна на экспорт эксклюзивные изделия из белорусского льна – шторы, постельное и столовое белье с вышивкой.
– Сегодня я могу рассуждать и как человек, и как бизнесмен, – готова высказать свое мнение оршанка. – Очень скрупулезно изучила проект программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку. Внимательно выслушала выступление Президента на Всебелорусском народном собрании. Яркая, убедительная, аргументированная речь. По-моему, она никого не могла оставить равнодушным. Видно, что Александр Григорьевич искренне переживает за судьбу страны, за те сложности политической ситуации, которые мы все сейчас вынуждены преодолевать.
Анжелика Зайцева не скрывает своего отношения к мятежным настроениям соотечественников. И, опираясь на факты, делает вывод: все, что мы сейчас имеем – только благодаря силе и воле Президента:
– Если бы не стойкий характер Главы государства, этого государства, поверьте, уже могло бы и не быть, – уверена собеседница. – Он все делает правильно. Скажу больше – коллектив «ДоМИЛЛ» небольшой – менее двадцати человек. Но если бы кто-то из моих сотрудников вышел на площадь с бчб-флагом – завтра бы он уже не работал. В стране, в городе, на предприятии и в семье для каждого из нас – масса дел. Хотите сделать жизнь лучше? Похвально. Засучите рукава и беритесь именно за них, а не за пустые хождения по улицам, забастовки и стенания в интернете на тему «как нам плохо живется». Вспомните Оршу десять лет назад: да здесь ни одного фонаря, считай, не было. А сейчас новостройки: Дворец спорта, новая больница, детсады, вокзал, другие объекты. Парки, скверы, бульвары. Быстрыми темпами возводится жилье. Даже здесь, в нашем городе-спутнике Барани в это непростое время, когда экономика всего мира страдает от проблем, вызванных пандемией, реконструируют Дом культуры и стадион. Что еще нужно?
Представитель малого бизнеса акцентирует внимание на пилотном проекте – Программе социально-экономического развития Оршанского региона, инициированной Президентом пару лет назад. И констатирует: да, уже видны результаты. И бизнесу жить стало легче – государственные преференции помогли обновить оборудование, расширить производство. Упрощенная система налогообложения, беспошлинный ввоз техники, минимальные требования к проектной документации – все инструменты в руках. Бесспорно, хотелось бы больше, лучше, быстрее. Но… Не все сразу. Тем более что многое зависит от нас самих.
– Понятна озабоченность Главы государства демографической ситуацией, воспитанием молодежи, – рассуждает Анжелика Павловна. – Но здесь есть подводные камни, которые обязательно нужно учитывать. Нельзя только давать, нужно требовать отдачу. Зеленый свет и повальное поощрение многодетных семей тоже чревато. В какой еще стране Европы, на Западе мамам предоставлен трехлетний отпуск по уходу за ребенком? И вполне солидное пособие в придачу? Смотрю на молодые семьи: они же стараются уже в полтора-два годика отдать ребенка в детский садик. А сами мамочки продолжают гулять… Разве это нормально? Идея по назначению женщинам, родившим четырех и более детей, трудовой пенсии без учета стажа хорошая. Но нужно предусмотреть все нюансы. Ведь и сейчас, глядя на уличные беспорядки, задаешься вопросом – кто и как воспитал и воспитывает тех подростков, что с камнями и железными прутьями нападают на милиционеров, устраивают клоунады с флагами, плакатами, судами?
Директор предприятия приводит яркий пример: недавно один из колледжей попросил трудоустроить двух молодых специалистов-швейников. Девочки не вышли на те места работы, что изначально были им предоставлены по распределению. Получается, что родителям теперь необходимо погасить расходы государства на обучение – выплатить по 9 тысяч рублей. А семьи многодетные, мамы все еще в декретных отпусках сидят…
– Я вошла в положение и сообщила о готовности принять перераспределившихся выпускниц на работу, – рассказывает Анжелика Зайцева. – Какая зарплата? На первом этапе 420 рублей, потом – до тысячи, если будут работать хорошо. Но дело в том, что новичков зарплата не интересовала вовсе. Они бы и на 200–300 рублей согласились, только с условием, что на работу… не надо ходить. Думаете, вышли в итоге? Нет. Какая польза обществу от таких «специалистов»?
Подводя итог сказанному, Анжелика Павловна подчеркивает: очень правильное требование Александра Лукашенко и к родителям, и к учителям – блага благами, но свои обязанности все должны исполнять так, как положено. Иначе вакханалии в стране не избежать – уже научены горьким опытом. Требовать научились, а вот отдавать до сих пор – нет. Многие ли из протестующих за эти 20 лет, просит проанализировать собеседница, смогли привести в порядок свои дома и квартиры, достойно воспитать детей, сохранить семьи, достичь успеха в профессиональной деятельности? Нет? Так какое право они имеют сейчас выступать от имени всего народа и добиваться каких-то непонятных большинству (а главное – и им самим) перемен в стране? Хочешь жить хорошо – прежде всего используй свои руки. Они, как и условия для работы, сегодня есть у каждого.
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Зайцева: программа социально-экономического развития Оршанского региона уже дает результаты
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Фото: Елена БЕГУНОВА