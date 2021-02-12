Зайцева: программа социально-экономического развития Оршанского региона уже дает результаты

– готова высказать свое мнение оршанка.Анжелика Зайцева не скрывает своего отношения к мятежным настроениям соотечественников. И, опираясь на факты, делает вывод: все, что мы сейчас имеем – только благодаря силе и воле Президента:– уверена собеседница.Представитель малого бизнеса акцентирует внимание на пилотном проекте – Программе социально-экономического развития Оршанского региона, инициированной Президентом пару лет назад. И констатирует: да, уже видны результаты. И бизнесу жить стало легче – государственные преференции помогли обновить оборудование, расширить производство. Упрощенная система налогообложения, беспошлинный ввоз техники, минимальные требования к проектной документации – все инструменты в руках. Бесспорно, хотелось бы больше, лучше, быстрее. Но… Не все сразу. Тем более что многое зависит от нас самих.– рассуждает Анжелика Павловна.Директор предприятия приводит яркий пример: недавно один из колледжей попросил трудоустроить двух молодых специалистов-швейников. Девочки не вышли на те места работы, что изначально были им предоставлены по распределению. Получается, что родителям теперь необходимо погасить расходы государства на обучение – выплатить по 9 тысяч рублей. А семьи многодетные, мамы все еще в декретных отпусках сидят…– рассказывает Анжелика Зайцева.Подводя итог сказанному, Анжелика Павловна подчеркивает: очень правильное требование Александра Лукашенко и к родителям, и к учителям – блага благами, но свои обязанности все должны исполнять так, как положено. Иначе вакханалии в стране не избежать – уже научены горьким опытом. Требовать научились, а вот отдавать до сих пор – нет. Многие ли из протестующих за эти 20 лет, просит проанализировать собеседница, смогли привести в порядок свои дома и квартиры, достойно воспитать детей, сохранить семьи, достичь успеха в профессиональной деятельности? Нет? Так какое право они имеют сейчас выступать от имени всего народа и добиваться каких-то непонятных большинству (а главное – и им самим) перемен в стране? Хочешь жить хорошо – прежде всего используй свои руки. Они, как и условия для работы, сегодня есть у каждого.