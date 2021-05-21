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Завтра состоится автопробег «Могилев-Шклов»

Автопробег «Могилев-Шклов» – продолжение республиканских экономических пробегов, во время которых участники знакомятся с промышленным потенциалом Беларуси. Так, автолюбители уже побывали на Минском автомобильном заводе, БЕЛАЗе, МЗКТ. В Могилевской области водители смогут посетить предприятие ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». 

Фото из архива

Колонна стартует в 9 утра в областном центре, затем двинется в направлении Шклова. Перед райцентром к автолюбителям смогут присоединиться жители самого Шклова, подключаться и единомышленники из Гомельской области. Маршрут составит около 60 километров. 

У нас несколько точек в районе, – отмечает представитель самого молодого общественного объединения страны «Патриоты Беларуси» – могилевчанин Александр Шкадов, работающий исполняющим обязанности заместителя начальника управления материально-технического снабжения ОАО «Могилевхимволокно». – Среди них Шкловский историко-краеведческий музей, Городецкий сельский Дом культуры, Трофимова криница. Это место очень интересно участникам мероприятия. А вот фабрика «Спартак» – объект производственный. Предприятие, созданное уже в независимой Беларуси, подтверждает тот факт, что в стране развивается экономика, есть крепкие заводы. 

По традиции автолюбители поучаствуют в благотворительной акции «Патриоты – детям» и посетят Шкловскую центральную районную больницу, куда привезут средства гигиены, игрушки, настольные игры. В районном Доме культуры Шклова пройдет диалоговая площадка «За единую Беларусь!». По мнению Александра Шкадова, такие автопробеги – часть информационного противодействия деструктивным telegram-каналам:

Новости в них подаются в негативном свете. Мы же хотим дать ответ той информационно войне, которая ведется против Беларуси. Автопробеги из экономической серии – возможность людям самим увидеть, как работают отечественные предприятия, какие условия созданы для их сотрудников. 

Александр Шкадов – постоянный участник автопробегов. Вместе с супругой путешествует по Беларуси на машине, подключается к колоннам автолюбителей. Успел побывать в Жодино, Бобруйске, Осиповичах, Борисове. Не пропускает подобные путешествия и Марай Демко. Уже посетил Гродно, Минск, Бобруйск, Осиповичи. 

Для меня такая активность – отличная возможность пообщаться с единомышленниками, встретиться с патриотами из других городов, также хорошее времяпрепровождение. Ведь мы не просто колесим – знакомимся с культурными объектами, достопримечательностями. Наверное, самый яркий автопробег был в Гродно. Он – один из первых, к тому же протяженный по маршруту. Мы арендовали автобус и на нем отправились в путешествие. На пути встретили много интересных объектов, побывали в Лиде, еще раз полюбовались Гродно. Надеюсь, поездка в Шклов станет такой же увлекательной.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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