Завтра состоится автопробег «Могилев-Шклов»

Фото из архива

Колонна стартует в 9 утра в областном центре, затем двинется в направлении Шклова. Перед райцентром к автолюбителям смогут присоединиться жители самого Шклова, подключаться и единомышленники из Гомельской области. Маршрут составит около 60 километров., – отмечает представитель самого молодого общественного объединения страны «Патриоты Беларуси» – могилевчанин, работающий. –По традиции автолюбители поучаствуют в благотворительной акции «Патриоты – детям» и посетят Шкловскую центральную районную больницу, куда привезут средства гигиены, игрушки, настольные игры. В районном Доме культуры Шклова пройдет диалоговая площадка «За единую Беларусь!». По мнению Александра Шкадова, такие автопробеги – часть информационного противодействия деструктивным telegram-каналам:Александр Шкадов – постоянный участник автопробегов. Вместе с супругой путешествует по Беларуси на машине, подключается к колоннам автолюбителей. Успел побывать в Жодино, Бобруйске, Осиповичах, Борисове. Не пропускает подобные путешествия и Марай Демко. Уже посетил Гродно, Минск, Бобруйск, Осиповичи.