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Заведующая мебельным магазином в Чечерске подозревается в растрате

Следственное управление УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства растраты денег предприятия по производству и продаже мебели. В совершении преступления подозревается заведующая мебельным магазином в Чечерске. Подробности сообщают на сайте Следственного комитета.


Следствием установлено, что с сентября 2019 года по июль 2021-го подозреваемая продавала мебель за наличный расчет и забирала себе выручку. Дабы скрыть недостачу, заведующая вписывала проданный товар в один из экземпляров договора купли-продажи других покупателей, которые оформляли покупку мебели в рассрочку. Фигурантка составила минимум пятьдесят фиктивных договоров о покупке мебели физлицами, которую они не приобретали. 

На предприятии обнаружили неоднократные факты просроченной дебиторской задолженности у местных жителей, которые брали в рассрочку мебель в этом магазине. Должникам направили претензионные письма для возмещения средств и досудебного урегулирования споров. Вскоре на предприятие стали поступать звонки от возмущенных покупателей, которые утверждали, что полностью погасили рассрочку за всю мебель, указанную в их копии договора. Люди отрицали приобретение других предметов из копии договора продавца. Руководство организации обратилось в милицию. 

В итоге в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 211 УК (растрата имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере). 

Было осмотрено место происшествия, проведен обыск по месту жительства фигурантки. Также изъяты 197 договоров рассрочки, направлены запросы в банковские учреждения. Следователи выявляют фиктивные документы. 

Расследование уголовного дела продолжается. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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