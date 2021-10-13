Заведующая мебельным магазином в Чечерске подозревается в растрате

Следствием установлено, что с сентября 2019 года по июль 2021-го подозреваемая продавала мебель за наличный расчет и забирала себе выручку. Дабы скрыть недостачу, заведующая вписывала проданный товар в один из экземпляров договора купли-продажи других покупателей, которые оформляли покупку мебели в рассрочку. Фигурантка составила минимум пятьдесят фиктивных договоров о покупке мебели физлицами, которую они не приобретали.На предприятии обнаружили неоднократные факты просроченной дебиторской задолженности у местных жителей, которые брали в рассрочку мебель в этом магазине. Должникам направили претензионные письма для возмещения средств и досудебного урегулирования споров. Вскоре на предприятие стали поступать звонки от возмущенных покупателей, которые утверждали, что полностью погасили рассрочку за всю мебель, указанную в их копии договора. Люди отрицали приобретение других предметов из копии договора продавца. Руководство организации обратилось в милицию.В итоге в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 211 УК (растрата имущества лицом, которому оно вверено, в особо крупном размере).Было осмотрено место происшествия, проведен обыск по месту жительства фигурантки. Также изъяты 197 договоров рассрочки, направлены запросы в банковские учреждения. Следователи выявляют фиктивные документы.Расследование уголовного дела продолжается.