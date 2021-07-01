Зась: последняя сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям

Состоявшаяся в декабре прошлого года сессия Совета коллективной безопасности придала ОДКБ новый импульс по всем направлениям. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 1 июля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает БЕЛТА.
"В целом все решения, принятые на декабрьском заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, придали новый импульс деятельности организации по всем основным ее направлениям", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.
Станислав Зась сообщил, что на Совете коллективной безопасности была принята декларация, в которой высказана обеспокоенность деградацией механизмов обеспечения безопасности в мире, эскалацией напряженности, в том числе на евразийском пространстве. "Подчеркнуто, что ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, преимущественно мирными политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов", - отметил Станислав Зась.
Он напомнил, что главы государств - членов ОДКБ одобрили заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, в котором подтвердили свою готовность к совместной работе над построением свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока.
Ранее появилась следующая новость: Станислав Зась заявил, что обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается напряженной. Подробнее об этом - тут.
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