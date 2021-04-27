Зась: открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси стали угрозой для всей ОДКБ

Об этом генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил по итогам заседания Совета министров обороны Организации, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
«Заседание Совета министров обороны прошло в атмосфере союзничества и взаимопонимания. Мы обсудили вызовы и угрозы военной безопасности государств – членов ОДКБ, меры по их нейтрализации. Министры обороны дали оценку сложившейся современной военно-политической обстановке и тенденциям ее развития в зоне ответственности Организации – в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности», – сказал Зась.
Он уточнил: «Если в целом охарактеризовать ситуацию, то она очень сложная и нестабильная. Мы отмечаем нарастание негативных процессов в сфере обеспечения военной безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях. Фактически осуществляется слом существующей архитектуры международной безопасности, созданной после Второй мировой войны».
В этом контексте генсек ОДКБ отметил «деструктивную политику США и их союзников по НАТО, существенно принижающую роль ООН», «возросший кризисный потенциал и террористическую активность в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока», «нерешенный конфликт на юго-востоке Украины».
– Реальной угрозой безопасности не только для Беларуси, но и для Организации в целом стали открытые попытки извне дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Беларуси в целях незаконной смены власти в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года, – добавил Станислав Зась.
«Все эти негативные тенденции подрывают основы стратегической и региональной стабильности и способны привести к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств – членов ОДКБ в Восточно-Европейском регионе», – подчеркнул он.
Сообщается, что в создавшихся условиях в ОДКБ на плановой основе проводится комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз. Приоритетная задача – развитие и повышение готовности Войск (Коллективных сил) ОДКБ для выполнения задач по предназначению. Министрами обороны был одобрен План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год.
СМО одобрил проект Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов ОДКБ. Цель документа заключается в создании механизма сотрудничества компетентных органов государств – членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) – по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.
Фото: odkb-csto.org
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