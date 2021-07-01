Зась: обстановка практически по всему периметру границ стран ОДКБ остается напряженной

Обстановка практически по всему периметру границ стран - членов ОДКБ остается напряженной. Об этом генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил 1 июля на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает БЕЛТА.

Станислав Зась обратил внимание, что сложившаяся в настоящее время международная обстановка не дает повода для оптимизма и ожиданий позитивных изменений в сфере глобальной безопасности.

«Казалось бы, пандемия и необходимость борьбы с ней должны были консолидировать мировое сообщество и сгладить имеющиеся противоречия, - добавил он. - Однако что мы видим? Усиливается давление на страны, стремящиеся проводить самостоятельную политику. С этой целью активно используются наращивание военного присутствия и демонстрация военной активности у их границ, широко применяются инструментарий гибридных войн и технологии цветных революций. Западом развернута масштабная дезинформационная кампания с использованием фейковых вбросов».

Генеральный секретарь ОДКБ подытожил: «В результате обстановка практически по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается напряженной».

Фото из архива БЕЛТА