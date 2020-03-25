Заработал новый механизм отправки белорусов домой транзитом через Москву

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БЕЛТА

, — отметили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Они вылетели в Минск регулярным рейсом авиакомпании "Белавиа" в 19.55.В дипмиссии напомнили, что ранее в связи с ограничительными мерами, введенными российскими властями, вылеты могли осуществляться только из аэропортов прибытия, что создавало определенные сложности для белорусских туристов, лишившихся возможности выбирать условия своего транзита через Москву., — подчеркнули в посольстве.Чтобы обеспечить скорейшее возвращение соотечественников домой, при необходимости будут использоваться чартерные рейсы. По информации дипмиссии, такой рейс, в частности, организуется при содействии посольства для граждан, прибывших сегодня из Шри-Ланки, Кубы, Вьетнама и Мексики. Вылет запланирован из аэропорта Внуково сегодня вечером, перевозчик — авиакомпания "Белавиа".Ранее уже были организованы три чартерных рейса "Белавиа" во Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около ста белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта было перевезено 82 человека, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы). 24 марта на чартерном рейсе "Белавиа" в Минск прибыло более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывает в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска. При необходимости разрешено привлекать полицейское сопровождение.