Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-4 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Заработал новый механизм отправки белорусов домой транзитом через Москву

Заработал новый механизм отправки белорусов домой транзитом через Москву

Заработал новый механизм отправки домой белорусских граждан, возвращающихся из третьих стран транзитом через Москву в условиях введенных Россией ограничительных мер в связи с коронавирусом, информирует БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

"Сегодня семеро белорусов, прилетевших 24 марта из Доминиканы в московский аэропорт Внуково, в сопровождении ГИБДД и сотрудников белорусской дипмиссии в России с соблюдением всех норм санитарной безопасности были доставлены в аэропорт Домодедово", — отметили в пресс-службе посольства Беларуси в России. Они вылетели в Минск регулярным рейсом авиакомпании "Белавиа" в 19.55.

В дипмиссии напомнили, что ранее в связи с ограничительными мерами, введенными российскими властями, вылеты могли осуществляться только из аэропортов прибытия, что создавало определенные сложности для белорусских туристов, лишившихся возможности выбирать условия своего транзита через Москву.

"Кроме авиаперелетов дополнительно будут отрабатываться схемы использования железнодорожного и автобусного сообщения, а также личных автомобилей. При этом общее требование — покинуть территорию Российской Федерации в течение 24 часов — сохраняется", — подчеркнули в посольстве.

Чтобы обеспечить скорейшее возвращение соотечественников домой, при необходимости будут использоваться чартерные рейсы. По информации дипмиссии, такой рейс, в частности, организуется при содействии посольства для граждан, прибывших сегодня из Шри-Ланки, Кубы, Вьетнама и Мексики. Вылет запланирован из аэропорта Внуково сегодня вечером, перевозчик — авиакомпания "Белавиа".

Ранее уже были организованы три чартерных рейса "Белавиа" во Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около ста белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта было перевезено 82 человека, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы). 24 марта на чартерном рейсе "Белавиа" в Минск прибыло более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывает в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска. При необходимости разрешено привлекать полицейское сопровождение.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Заработал новый механизм отправки белорусов домой транзитом через Москву
Звезда «Терминатора» снимется во втором сезоне «Мандалорца»
Для противостояния инфекциям в нашей стране выстроена строгая система
Мы посмотрели, как «Белпочта» принимает коммунальные платежи и привозит пенсии и продукты пожилым по месту жительства
Победить болезни одним махом: три истории пациентов, которым сделали симультанные операции
Режиссер фильма "Чудо-женщина 1984" рассказала, почему перенесли премьеру
В Министерстве финансов рассказали, для каких отраслей готовятся меры поддержки на фоне коронавируса
Единый информационный продукт для отрасли ЖКХ, новые насосы для подъема воды: какими еще проектами занимаются ученые из Института ЖКХ НАН
Двое военнослужащих пострадали при возгорании машины под Осиповичами
С начала этого года ГАИ Минской области задержала на дорогах 11 пьяных водителей мотоблоков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умные, просыпайтесь!
Джаред Лето напросился на шоу Насти Ивлеевой
МИД: более 4,3 тысячи белорусов была оказана помощь в возвращении на родину
Двадцать шестой день Великого поста. Блюдо дня
Акция «Во славу общей Победы!» прошла в Лепеле
Как выполняют строгие предписания в районных центрах гигиены и эпидемиологии, ФАПах
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Инны Макаровой
Украинский журналист сравнил введение режима чрезвычайной ситуации в стране с концлагерем
Звезда «Великолепного века» объяснила, почему сбежала из сериала
В технопарке Гродненского государственного университета имени Янки Купалы наладили 3D-печать деталей в промышленных масштабах
Дизайнерский центр «Камволя» намерен открыть в 2020 году линию одежды Lemongrass
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Мячики по вызову
Авторы
СКАНИРУЙТЕ