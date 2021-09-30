Замминистра здравоохранения: в стране достаточно ПЦР-тестов

Об этом заявил в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» замминистра здравоохранения – главный государственный врач Беларуси Александр Тарасенко.
– ПЦР-тестов в стране достаточно. У нас есть ряд отечественных производителей, в то время как в начале пандемии мы использовали в основном тесты иностранных производителей. Вопросы поочередности сдачи тестов возникают, в основном с ними сталкиваются люди, желающие выехать за границу. Те жители, которые почувствовали недомогание, естественно, обращаются в поликлинику, и там уже врач определяет, нужен ему ПЦР или будет достаточно экспресс-исследования, – уточнил он.
Тарасенко добавил: ПЦР-тестирование сегодня является наиболее эффективным методом диагностики.
– Но есть и другой способ диагностики – экспресс-тест на антиген. Он проводится быстрее и стоит дешевле. Уже есть и наши производители в лице НАН Беларуси, – рассказал главный врач страны.
Говоря о тех столичных клиниках, деятельность которых временно приостановили в связи с нарушениями, связанными с проведением ПЦР-тестирования, он подчеркнул:
– Один из таких центров, кстати, будет открыт в ближайшее время. Нарушения, касающиеся регистрации и выдачи, устранены. Но в плане качества никаких проблем не было, – добавил Тарасенко.