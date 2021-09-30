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  2. Замминистра здравоохранения: в стране достаточно ПЦР-тестов

Замминистра здравоохранения: в стране достаточно ПЦР-тестов

Об этом заявил в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1»  замминистра здравоохранения – главный государственный врач Беларуси Александр Тарасенко. 


– ПЦР-тестов в стране достаточно. У нас есть ряд отечественных производителей, в то время как в начале пандемии мы использовали в основном тесты иностранных производителей.  Вопросы поочередности сдачи тестов возникают, в основном с ними сталкиваются люди, желающие выехать за границу. Те жители, которые почувствовали недомогание, естественно, обращаются в поликлинику, и там уже врач определяет, нужен ему ПЦР или будет достаточно экспресс-исследования, – уточнил он.  

Тарасенко добавил: ПЦР-тестирование сегодня является наиболее эффективным методом диагностики. 

– Но есть и другой способ диагностики – экспресс-тест на антиген. Он проводится быстрее и стоит дешевле. Уже есть и наши производители в лице НАН Беларуси, – рассказал главный врач страны. 

Говоря о тех столичных клиниках, деятельность которых временно приостановили в связи с нарушениями, связанными с проведением ПЦР-тестирования, он подчеркнул:

– Один из таких центров, кстати, будет открыт в ближайшее время. Нарушения, касающиеся регистрации и выдачи, устранены. Но в плане качества никаких проблем не было, – добавил Тарасенко. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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