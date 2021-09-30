Замминистра здравоохранения: в стране достаточно ПЦР-тестов

исследования, – уточнил он.Тарасенко добавил: ПЦР-тестирование сегодня является наиболее эффективным методом диагностики.– рассказал главный врач страны.Говоря о тех столичных клиниках, деятельность которых временно приостановили в связи с нарушениями, связанными с проведением ПЦР-тестирования, он подчеркнул:– добавил Тарасенко.