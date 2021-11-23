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Замминистра иностранных дел встретился с представителями МОМ и УВКБ ООН

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 23 ноября встретился с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по странам Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии Ренате Хельд и заместителем директора Бюро Европы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анжелой Ли Роси. Подробности sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении и дальнейшем развитии взаимодействия между Республикой Беларусь с одной стороны и МОМ и УВКБ с другой стороны. Собеседники также обменялись мнениями о ситуации с беженцами и мигрантами, которые на пути следования в страны Европейского союза оказались в ловушке на границе Беларуси с Польшей», – рассказали в МИД.

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В министерстве добавили: «Представители международных организаций информировали о возможностях, доступных в рамках их мандатов, по содействию в урегулировании кризисных ситуаций с беженцами и мигрантами, в том числе их добровольное возвращение на родину и воссоединение с семьями в странах ЕС и иных государствах. Подтвердили намерение продолжать оказывать гуманитарную помощь беженцам и мигрантам совместно с белорусскими партнерами».

Сергей Алейник отметил существенный вклад УВКБ ООН и МОМ в гуманитарную поддержку беженцев и мигрантов, выразил надежду на продолжение этого сотрудничества. Он призвал международные организации к взаимодействию с польской стороной и ЕС, которые до настоящего времени остаются безучастными к просьбам беженцев и мигрантов, стремящихся попасть в Европейский союз.

Фото: МИД

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