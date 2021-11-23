Замминистра иностранных дел встретился с представителями МОМ и УВКБ ООН

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 23 ноября встретился с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по странам Юго-Восточной, Восточной Европы и Центральной Азии Ренате Хельд и заместителем директора Бюро Европы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анжелой Ли Роси. Подробности sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении и дальнейшем развитии взаимодействия между Республикой Беларусь с одной стороны и МОМ и УВКБ с другой стороны. Собеседники также обменялись мнениями о ситуации с беженцами и мигрантами, которые на пути следования в страны Европейского союза оказались в ловушке на границе Беларуси с Польшей», – рассказали в МИД.

В министерстве добавили:

Сергей Алейник отметил существенный вклад УВКБ ООН и МОМ в гуманитарную поддержку беженцев и мигрантов, выразил надежду на продолжение этого сотрудничества. Он призвал международные организации к взаимодействию с польской стороной и ЕС, которые до настоящего времени остаются безучастными к просьбам беженцев и мигрантов, стремящихся попасть в Европейский союз.

Фото: МИД