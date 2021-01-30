На мировом уровне: наши ученые продемонстрировали свои лучшие инновационные новинки

На выставке воочию можно было убедиться в том, что наука дает большой толчок практике, инновациям.

Все грани будущего

Небольшой по размеру БЛА позволяет имитировать средства воздушного нападения со скоростью до 400 км/ч.

Наука — практике

Свои результаты представили не только организации Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, но и ряд ведомств и министерств — образования, промышленности, здравоохранения, связи и информации, по чрезвычайным ситуациям.

От космоса до экологии

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Многие разработки, которые вчера были представлены в Академии наук, демонстрировались впервые. В их числе электропикап «Academic Electrо», беспилотный летательный аппарат-мишень с турбореактивным двигателем авторства Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН, говоритНебольшой по размеру белый аппарат позволяет имитировать средства воздушного нападения со скоростью до 400 км/ч! К слову, это первая модель БЛА авторства института с реактивным двигателем. Подобные разработки очень популярны в мире, используются для нового вооружения.Где можно будет увидеть беспилотники в будущем? Александр Щавлев убежден: возможности его использования очень велики:На выставке воочию можно было убедиться в том, что наука дает большой толчок практике, инновациям. Например, на Белорусском металлургическом заводе.— рассказывает. —Особая гордость — производство под нужды автомобилестроения. Ряд предприятий, представленных на выставке, в числе которых «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ, — это пользователи продукции металлургического завода. Недавно состоялся запуск сортопрокатного цеха. Освоение новых видов проката позволило предприятию выйти и закрепиться на мировых рынках.Символично, что со стендом БМЗ на выставке соседствует БЕЛАЗ и его уникальная карьерная техника. За макетами, представленными здесь, говорит инженер научно-технического центра БЕЛАЗа Герман Гусаков, — реальные автомобили. Часть из них с успехом эксплуатируется. В числе новинок — роботизированный самосвал грузоподъемностью 36 тонн и дистанционно-управляемый погрузчик 78250.На выставке можно было увидеть немало разработок самой разной направленности. От космоса до экологии. Свои результаты продемонстрировали не только организации Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, но и ряд ведомств и министерств. Например, Институт леса НАН Беларуси представил биологический метод защиты хвойных насаждений с использованием феромонной ловушки. Область применения разработки — лесное и садово-парковое хозяйство.Ряд разработок родилось в содружестве. Например, Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН совместно с Институтом физиологии НАН показал персональный бактерицидный светодиодный рециркулятор воздуха. Его суть — обеззараживать вдыхаемый человеком воздух в режиме реального времени с эффективностью до 99,9 процента. Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН совместно с БГУ представил мультиспектральный термограф для измерения высоких температур в условиях неопределенности коэффициентов излучения. Предназначен он для контроля температурных полей поверхностей нагретых металлов в диапазоне от 1200 до 2500 К.— Мы продемонстрировали самое лучшее, что сделано учеными. Фактически эти разработки являются брендами для институтов, академии и всей науки. Только сегодня вы видите здесь около 200 разработок. Не меньше в постоянно действующей выставке академии. Вы можете познакомиться здесь с прорывными результатами белорусской науки и в сфере космоса, и в сфере наноматериалов, увидеть большой перечень биопродукции, широкую линейку медицинских препаратов. Достаточно сказать, что один из противовирусных препаратов против COVID-19 производят только США и Беларусь. Мы имеем очень много разработок в области гуманитарных наук. Знаковые издания, в числе которых «История белорусской государственности — от древнейшего времени до сегодняшних дней».Белорусская наука сегодня находится на уровне мировой. Более того, я считаю, что отечественная наука сейчас на подъеме. За эти годы мы значительно укрепили фундаментальную науку, развили прикладную. И получили достойные результаты, работая в кооперации со всеми отраслями экономики. Академия наук всегда открыта для сотрудничества, для внедрений, поскольку понимаем: академия должна зарабатывать деньги. И уже сейчас делаем это на две трети. Убежден, в скором времени Национальная академия наук выйдет на самофинансирование.