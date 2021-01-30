На мировом уровне: наши ученые продемонстрировали свои лучшие инновационные новинки

На выставке воочию можно было убедиться в том, что наука дает большой толчок практике, инновациям.
Все грани будущегоМногие разработки, которые вчера были представлены в Академии наук, демонстрировались впервые. В их числе электропикап «Academic Electrо», беспилотный летательный аппарат-мишень с турбореактивным двигателем авторства Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН, говорит заместитель директора по научной работе, заместитель главного конструктора Александр Щавлев:
— Наша новинка предназначена для имитации воздушных целей типа реактивного боевого самолета, крылатой ракеты. Нужно это для обучения и тренировки подразделений и частей ВВС и ПВО.
Небольшой по размеру БЛА позволяет имитировать средства воздушного нападения со скоростью до 400 км/ч.
Небольшой по размеру белый аппарат позволяет имитировать средства воздушного нападения со скоростью до 400 км/ч! К слову, это первая модель БЛА авторства института с реактивным двигателем. Подобные разработки очень популярны в мире, используются для нового вооружения.
Где можно будет увидеть беспилотники в будущем? Александр Щавлев убежден: возможности его использования очень велики:
— Ближайшая перспектива — точное земледелие, которое у всех на слуху. Это картография, подготовка исходных данных, а в последующем — внесение пестицидов с воздуха. Второе направление — коммерциализация беспилотников. В ближайшие 10—15 лет мы увидим, как беспилотники будут приносить нам посылки. Не за горами и перевозка пассажиров — воздушное такси. Третье — замена авиации на беспилотные летательные аппараты.
Наука — практикеНа выставке воочию можно было убедиться в том, что наука дает большой толчок практике, инновациям. Например, на Белорусском металлургическом заводе.
— Часть представленной нами на выставке продукции — это армирующие материалы, которые за счет уникального усовершенствованного химического состава повысили сцепляемость бетона, — рассказывает начальник отдела рекламы БМЗ Оксана Дюбкина. — Чтобы удешевить и сэкономить, мы освоили новый продукт, который позволяет нарезать необходимые куски арматуры. А значит, сократить количество отходов.
Особая гордость — производство под нужды автомобилестроения. Ряд предприятий, представленных на выставке, в числе которых «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ, — это пользователи продукции металлургического завода. Недавно состоялся запуск сортопрокатного цеха. Освоение новых видов проката позволило предприятию выйти и закрепиться на мировых рынках.
Символично, что со стендом БМЗ на выставке соседствует БЕЛАЗ и его уникальная карьерная техника. За макетами, представленными здесь, говорит инженер научно-технического центра БЕЛАЗа Герман Гусаков, — реальные автомобили. Часть из них с успехом эксплуатируется. В числе новинок — роботизированный самосвал грузоподъемностью 36 тонн и дистанционно-управляемый погрузчик 78250.
— Сейчас роботизированные самосвалы производства БЕЛАЗ эксплуатируются в Сибири (Хакасия). Также теперь проходит испытание еще один наш роботизированный комплекс — на Ситницком месторождении Брестской области предприятием «Гранит». Помимо этого, мы представляем самосвал на газовом топливе грузоподъемностью 45 тонн. Эта машина работает сейчас в России. Производится компанией дизель-троллейвоз — самосвал, который некоторое расстояние едет по троллейным линиям. Благодаря этому дизель не работает, а машина движется за счет электричества по принципу троллейбуса. Сегодня также мы демонстрируем перспективную машину — самосвал серии 7558 с электромеханической трансмиссией грузоподъемностью 90 тонн. Такая техника — одна из самых востребованных по всему свету. И мы гордимся тем, что впервые в мире сделали такой автомобиль. На базе 90-тонника также создаем газовую машину и электромобиль — самосвал на аккумуляторных батареях. Рассчитываем с нашими новинками в этом году поучаствовать в масштабной выставке техники горной тематики в Лас-Вегасе.
Свои результаты представили не только организации Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, но и ряд ведомств и министерств — образования, промышленности, здравоохранения, связи и информации, по чрезвычайным ситуациям.
От космоса до экологииНа выставке можно было увидеть немало разработок самой разной направленности. От космоса до экологии. Свои результаты продемонстрировали не только организации Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, но и ряд ведомств и министерств. Например, Институт леса НАН Беларуси представил биологический метод защиты хвойных насаждений с использованием феромонной ловушки. Область применения разработки — лесное и садово-парковое хозяйство.
Ряд разработок родилось в содружестве. Например, Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН совместно с Институтом физиологии НАН показал персональный бактерицидный светодиодный рециркулятор воздуха. Его суть — обеззараживать вдыхаемый человеком воздух в режиме реального времени с эффективностью до 99,9 процента. Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН совместно с БГУ представил мультиспектральный термограф для измерения высоких температур в условиях неопределенности коэффициентов излучения. Предназначен он для контроля температурных полей поверхностей нагретых металлов в диапазоне от 1200 до 2500 К.
КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ
Владимир ГУСАКОВ, председатель президиума НАН:
— Мы продемонстрировали самое лучшее, что сделано учеными. Фактически эти разработки являются брендами для институтов, академии и всей науки. Только сегодня вы видите здесь около 200 разработок. Не меньше в постоянно действующей выставке академии. Вы можете познакомиться здесь с прорывными результатами белорусской науки и в сфере космоса, и в сфере наноматериалов, увидеть большой перечень биопродукции, широкую линейку медицинских препаратов. Достаточно сказать, что один из противовирусных препаратов против COVID-19 производят только США и Беларусь. Мы имеем очень много разработок в области гуманитарных наук. Знаковые издания, в числе которых «История белорусской государственности — от древнейшего времени до сегодняшних дней».
Белорусская наука сегодня находится на уровне мировой. Более того, я считаю, что отечественная наука сейчас на подъеме. За эти годы мы значительно укрепили фундаментальную науку, развили прикладную. И получили достойные результаты, работая в кооперации со всеми отраслями экономики. Академия наук всегда открыта для сотрудничества, для внедрений, поскольку понимаем: академия должна зарабатывать деньги. И уже сейчас делаем это на две трети. Убежден, в скором времени Национальная академия наук выйдет на самофинансирование.
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