Замдиректора гимназии: в Горецком районе успешно функционируют классы аграрной направленности

Во время Республиканского педагогического совета заместитель директора по учебной работе гимназии № 1 г. Горки Ирина Холюкова высказалась о повышении качества образования в современной школе, а также рассказала о новациях, которые применяются в Горецком районе:

– Педагогами школ и гимназий накоплен богатый опыт организации профильного обучения, позволяющего выпускникам определиться с будущей профессией. В Горецком районе успешно функционируют классы аграрной направленности. Здесь для нас важным является взаимодействие с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией. С целью формирования интереса к аграрным профессиям, притока молодежи для обучения в сельскохозяйственных вузах в районе реализуется инновационный проект «Малая академия». Это своего рода учебно-научный комплекс. Результатом такого сотрудничества школы и вуза является то, что ежегодно 80 процентов выпускников аграрных классов становятся студентами сельскохозяйственных учреждений образования.

Ирина Холюкова также внесла предложение об изменении системы оценки знаний учеников:

– Для этого мы давно используем десятибалльную систему, в которой все отметки, кроме нуля, являются удовлетворительными. Однако, на мой взгляд, отметка должна не только стимулировать в получении новых знаний, но и воспитывать ученика. В развитие решений, принимаемых Министерством образования по новым подходам к аттестации, считаю необходимым рассмотреть возможность введения неудовлетворительных отметок от единицы до тройки. Родители должны понимать, что в школу ребенок пришел за знаниями, отметку надо заработать, а просто отсидеть и получить аттестат не получится.

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