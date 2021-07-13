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Захарова прокомментировала убийство президента Гаити

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России наблюдают за ситуацией в Гаити. Складывается впечатление, что ЧВК из США могла рекрутировать причастных к убийству президента лиц. Об этом информирует РИА Новости.


Как сообщил ранее телеканал CNN, несколько задержанных в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза были информаторами правоохранительных органов США, в том числе ФБР. Минимум один из них – информатор управления по борьбе с наркотиками (DEA). В управлении заверили, что никто из нападавших не действовал по поручению DEA. Сразу после убийства президента СМИ писали, что преступники выдавали себя за агентов DEA. Госдеп опровергал эти гипотезы. На запрос телеканала CNN ФБР сообщило, что не разглашает данные об информаторах, отметив, что использует "законные источники для сбора информации" в процессе расследований. 

– Мы следим за этой ситуацией. Я получаю материалы по сводкам. И вырисовывается ужасающая картина для наших западных партнеров, причем не только для США, но и для коллективного Запада, – сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Представитель Министерства иностранных дел уточнила, что в Гаити была направлена американская межведомственная делегация. 

– У нас есть подозрения относительно того, что Американская ЧВК каким-то образом была замешана в рекрутировании людей или их подготовке, которые сейчас обвиняются или подозреваются в убийстве президента Гаити. Другой важный момент – туда была направлена американская межведомственная делегация. В общем-то, случай беспрецедентный, согласитесь, – добавила Захарова. 

Как сказала Захарова, хочется с иронией поинтересоваться, где санкции, где заявления G7 относительно случившегося. 

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен при нападении на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз также пострадала, но сейчас находится в стабильном состоянии в больнице в Майами (США).

Правоохранители Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых: 26 из них – граждане Колумбии. По информации полиции, задержаны были 17 участников преступной группы. 
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Фото: РЕЙТЕР
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