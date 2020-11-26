Сегодня утром на линию 102 позвонил водитель такси. Он рассказал, что возле одного из домов по улице Малинина неизвестный, угрожая ножом, отобрал у него смартфон и пачку сигарет, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Сегодня в Минске около 4 часов на линию 102 позвонил таксист и сообщил, что возле дома № 8 по улице Малинина незнакомец, угрожая ножом, отобрал у него мобильный телефон и пачку сигарет.
Заявитель отправился за ним. Группа задержания Департамента охраны МВД и водитель такси встретились около ночного магазина на улице Крупской – туда, предположительно, и вошел подозреваемый. На выходе из магазина мужчину остановили. Он ударил милиционера и хотел скрыться, при себе у него имелся нож. На требования бросить нож он не реагировал и угрожал всем расправой.
В итоге после многочисленных предупреждений милиционер выстрелил из автомата в воздух, а затем в ногу нападавшего. Мужчину госпитализировали. В ближайшее время действиям 55-летнего минчанина дадут правовую оценку по фактам нападения на таксиста и угрозы применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел.
Выяснилось, что накануне подозреваемый повредил авто в Ленинском районе Минска, за что в его отношении возбуждено уголовное дело за хулиганство. В 2018 году фигурант был осужден за причинение ножевого ранения сотруднику ГАИ, а годом ранее – за хищение с помощью компьютерной техники.
Видео: МВД
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Задержан минчанин, который напал на таксиста и милиционера с ножом
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